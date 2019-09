Eliminan de MaterChef Yanin, de las participantes más odiadas

Yanin se convirtió este fin de semana en la octava eliminada de MasterChef: La Revancha, reality de Televisión Azteca que reune a varios cocineros de anteriores temporadas. Cabe mencionar que la originaria de Chihuahua, era una de las participantes más odiadas de este programa tanto en redes sociales como entre algunos de los concursantes.

Luego de los retos de la semana, los jueces tomaron la decisión de expulsa a Yanin, quien abandonó la cocina de MasterChef: La Revancha, no sin antes hablar antes las cámaras sobre las malas vibras que existen en el programa.

“Me gustaría decirle a la gente que, cuando todo el mundo está en contra tuya o cuando todo el mundo ataca tu trabajo o complotea o hace muchas cosas, no se rindan, yo no me rendí y hoy me voy, pero a mí no me derrotaron y aunque recibí gritos fuera de aquí, hiriéndome, diciendome que ojalá hoy me fuera, se les está cumpliendo, pero yo me voy feliz y me voy muy contenta".

Yo buscaba seguir aquí por orgullo y por amor a la cocina...no se deje nadie de nadie.

Entre lágrimas comentó que no le dolía irse de la competencia, lo que dolia era que le estaba dando gusto a todas las personas que desean su salida.

Yanin tiene muchas personas que la han apoyado, sin embargo, los haters han estado a la orden del día. En una publicación en Instagram mencionó: "Si, es a veces frustrante ni poder dar réplica de tanta cosa que dicen, hasta los labios se les hacen holanes, lo que si es que aunque me hagan montón, la idea es enfocarme en cocinar. No deja de ser reality y admito que a muchos de ellos les quedo perfecta su actuación".