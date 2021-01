Elisa Fernanda Lira pide perdón a su mamá Cynthia Klitbo por sus fuertes acusaciones

A fines de diciembre pasado Elisa Fernanda Lira arremetió en contra de su mamá, la actriz de telenovelas Cynthia Klitbo. Todo indica que tras una discusión con su progenitora, le ganó el enojo y no la razón, por lo que hizo uso de sus redes sociales para hacer unas fuertes acusaciones en contra de la personas que le dio la vida.

La joven había manifestado que muy emocionada le había contado a su mamá haber alcanzado los 58 mil followers en su cuenta de TikTok, "pero su respuesta fue: 'te han de seguir puros hombres cochinos y personas de tu escuela si no, ¿quién más te seguiría?'".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Asimismo contó que Cynthia Klitbo le ha dicho en otras ocasiones varias cosas que la han lastimado: "pero bueno, nacer en otro hogar no se puede, también me ha dicho que mi generación no iba a tener buenos hombres porque ellos iban a ser elles, que como íbamos a ser tan liberales, iban a ser como yo".

Sin embargo, las acusaciones más fuertes que hizo Elisa Fernanda Lira en contra de Cynthia Klitbo fueron estas:

Por favor dejen de compararme con alguien homofóbico, racista, clasista y sexista.

Tras la controversias que ocasionó en redes sociales con estas declaraciones, Elisa de 14 años de edad ofreció disculpas públicas a su mamá. "Pido una disculpa pública por lo que comente sobre mi madre, estaba molesta con ella porque tuvimos una discusión". En otra de las publicaciones que hizo en las stories de su cuenta en Instagram, manifestó que hablaría de este tema con su progenitora y sabiendo que los mensajes anteriores habían sido un error, los eliminó. (Cynthia Klitbo recuerda escena donde se rapó el cabello).

Elisa Fernanda Lira, fruto de la relación que tuvo Cynthia Klitbo con el coordinador artístico Rubén Lira, se refirió a la actriz como la mejor madre, "solo que tenemos ideas diferentes y es totalmente válido (a veces). Por favor perdóname mamá".

La joven agradeció a Cynthia por ser su mamá, resaltando que lamentaba toda esta situación, "Fue mi culpa, estaba molesta, mi madre no dijo nada de eso, solo tuvimos una discusión y no sabia como desquitarme, por eso borré los mensajes y ustedes deberían saber eso, deberían saber que muchos jóvenes escriben cosas sin pensar".

Amo a mi madre que es una mujer comprensiva y buena, tenemos diferentes ideales pero no es una mala persona. Lo siento, pido una disculpa pública a mi madre y espero que entienda y me perdone.

Hasta el momento la villana en la telenovela "El privilegio de amar" (melodrama donde interpretó a "Tamara de la Colina"), no ha comentado nada al respecto. Sin embargo, en un reciente post en su feed de Instagram, publicó una video donde muestra cómo su hija la maquilla, dando a entender que las cosas entre ellas estaban muy bien. "Maquillaje de mi hija, juntas contra la corriente, madre e hija".

"Lo más bonita que está presumiendo la señora Klitbo es el tiempo que pasó con su hija", "hermosa, Elisa tiene un arte espectacular a la hora de maquillar, ya quisiera yo hacérmelo así", son algunos de los comentarios en el video de la actriz.