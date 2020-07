Élite 4 presenta a los nuevos estudiantes del Encinas

Tremendo escándalo se está viviendo en las redes sociales al darse a conocer el nuevo elenco de la serie Élite, transmitida por Netflix y es que después de tantas especulaciones sobre una cuarta temporada, el Instagram oficial de la serie por fin dio a conocer a los nuevos estudiantes del Encinas.

La publicación fue lanzada hace unas horas y alcanzó más de un millón de likes, además de miles de comentarios donde hubo de todo, desde preguntas por saber que rol tendrá cada uno de los cuatro chicos, hasta el descontento por no ver a los antiguos personajes que ya no estarán más en la serie.

Como algunos saben Danna Paola (Lucrecia), Ester Expósito (Karla), Jorge López (Valerio), y Mina El Hammani (Nadia Shana), ya no estarán en esta nueva temporada, pues ya egresaron del Encinas, por lo que ahora la producción decidió darle la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso.

Qué elite 4 va a tener éxito puede ser porqué también los chicos nuevos tiene sus fans y obvio ellos también verán la serie, a si qué fracaso no será, qué elite sin Danna Paola, (Lu), Jorge mi Valerio Carla, Polo y Nadia no vaya a ser la misma eso si es verdad", "Me duele un montón que la única buena actriz de élite (Danna Paola) se vaya y entren otros “actores” como Pol Granch y Manu Ríos que tienen menos de actor que yo que se", "Realmente han sacado a Danna Paola para meter a Pol Granch y a Manu Ríos es que merecen un hundimiento mayor que el del titanic #EliteNetflixfueron algunos de los comentarios que escribieron en redes sociales.

Manu Ríos es actor y modelo tiene 21 años de edad y cuenta con más de cinco millones de seguidores en Instagram donde comparte todos los proyectos que ha realizado en el mundo del espectáculo, por si fuera poco el chico ha llamado la atención debido a la galantería que se carga.

Carla Díaz cuenta con 22 años de edad es una actriz y bailarina muy popular de España, ha tenido diversas participaciones en la serie españolas, su papel más importante ha sido en Tierra de Lobos, donde encarnó a Rosa Lobo, por si fuera poco también ha trabajado en la pantalla grande con la película Teresa.

Pues a ver qué tal en Las Encinas entramos muy felices en esta aventura, gracias, gracias y gracias, escribió Carla Díaz por su nueva participación en Élite 4.

Algo que ha llamado la atención sobre la joven actriz es la sexy figura que se carga, por lo que ha sido llenada de piropos con sus publicaciones.

Martina Cariddi cuenta con más de 100 mil seguidores en redes sociales y contrario a sus colegas anteriores ha realizado pocos pininos en el mundo del espectáculo, por lo que dicha serie podría darle fama mundial a la guapa chica quien también se ve igual de sexy que su colega Carla Díaz.

¡Que maravilla hacer parte de este equipazo! ESTOY MUY MUY FELIZ @elitenetflix, escribió Martina Cariddi, en Instagram.

Pablo Grandjean, mejor conocido como Pol Granch cuenta con 22 años de edad, tiene más de 256 mil seguidores en Instagram y se ha convertido en la sensación, pues deseaban ver al chico en la cuarta temporada de Élite, ya que sus fans le habían dicho en repetidas ocasiones que sería el indicado para pertenecer a las Encinas.

"Te quiero eres un talentoso no saben bien lo que viene", "Pa la 5 temporada que me fichen a mi si, ya que estamos", "Te puedes creer que no he visto Élite y la voy a ver porque necesito verte a ti?", le escribieron al chico.