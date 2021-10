Elizabeth Álvarez desea que Jorge Salinas reconozca a la hija que tuvo con Andrea Noli

Elizabeth Álvarez de 44 años de edad como una verdadera dama opinó sobre su esposo Jorge Salinas y la hija que tuvo con la actriz Andrea Noli, Valentina quien acaba de cumplir 16.

De acuerdo con la actriz quien se considera muy apegada a los valores de la familia desearía que el también actor de telenovelas reconozca como su hija a la joven, e incluso que ambos convivan.

Yo soy una mujer que está en favor de la familia y estoy a favor de los derechos de todos los niños y estoy en derecho de que los hermanos sean felices y se conozcan...", dijo Elizabeth Álvarez.

Otra de las cosas que dio a conocer la guapa mujer es que dicho tema no le concierne a ella ni a nadie dejando en claro que Jorge Salinas debe tomar las riendas del tema.

No depende ni de ti, ni de mi quisiéramos opinar, pero no podemos opinar porque no es un tema que nos concierne a nadie más que a los involucrados", añade la famosa.

Además la famosa señaló que está a punto de cumplir diez años de casada con el histrión padre de sus gemelos, por lo que deja en claro que han pasado de todo.

Hemos pasado momentos difíciles como todas las parejas, de salud, de perdidas de decepciones, de mucho trabajo, de mucho estrés, pero creo que tenemos siempre a favor el amor, señaló.