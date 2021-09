Elizabeth Álvarez habla de la "mala vida" que una expareja le dio tiempo atrás

México. La actriz Elizabeth Álvarez, esposa del también actor Jorge Salinas, comparte por vez primera acerca de la "mala vida" que le dio tiempo atrás una expareja.

En entrevista con Sale el Sol, Álvarez, quien ha participado en telenovelas como La fea más bella y Corazón Indomable, dijo que en alguna etapa de su vida tuvo un romance con una persona que no la trató del todo bien.

Elizabeth, dueña de unos ojos preciosos, manifiesta que cuando ha tenido frente a ella a un hombre machista se da la media vuelta y no le presta atención, sin embargo una vez pasó por algo difícil sentimentalmente hablando.

“En algún momento de mi vida no estuve con la persona correcta, y aprendí a no estar con la persona correcta, y no era que tuviera miedo de hablarlo, sino que realmente uno tiene que darse cuenta cuando el foco rojo está ahí y saber que no estás contenta y que no estás feliz y hay que irse de ahí."

Afortunadamente Elizabeth no permitió que ese hombre que tuvo como pareja hiciera las cosas a su modo y le faltara más al respeto, puesto que se dio cuenta de cómo era y prefirió dejarlo.

Elizabeth es originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y estudió Ciencias de la Comunicación, también actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

De acuerdo a información en su biografía, debutó en el cine ene Sexos prósperos, donde actuó con Diana Bracho, Carmen Salinas, Consuelo Duval y Alberto Estrella, entre otros.

Su primera gran oportunidad en las telenovelas la obtiene en Las vías del amor, la cual protagonizaron Aracely Arámbula y su hoy esposo el actor Jorge Salinas, esto en 2002.

El papel de Sonia que Elizabeth hizo en dicha telenovela la dio a conocer nacionalmente y le dio gran popularidad, por lo que se le presentaron mejores oportunidades para actuar en otros melodramas de Televisa.

Amorcito corazón, Corazón indomable y El vuelo de la victoria son los melodramas más recientes en que Álvarez ha actuado en Televisa.