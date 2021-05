Elizabeth Dupeyrón, tras dura enfermedad que padece: "No tengo muchas ganas de vivir."

México. La actriz Elizabeth Dupeyrón, originaria de Tabasco, México, de 70 años de edad, confiesa que tras la enfermedad que padece y no tiene cura, sufre depresión. "No tengo muchas ganas de vivir...", revela al programa Sale el Sol.

Elizabeth Dupeyrón menciona que no la pasa nada bien desde hace unos años, cuando le diagnosticaron Parkinson, sin embargo le echa ganas a la vida para salir adelante.

Estoy mal como me pueden observar; tengo males, y ni modo, hay que aceptarlos, es una especie de temblor esencial de Parkinson, y bueno, aquí estoy. A veces no quiero que me vean así."