Elizabeth Guindi llega a Netflix con ‘Dos veces tú’

Luego de varios años de haberse estrenado en el cine y ser reconocida en importantes festivales, la película Dos veces tú llegó a Netflix hace dos semanas. En esta historia participa la actriz Elizabeth Guindi, quien platicó en entrevista sobre la gran oportunidad de llegar a las plataformas digitales. La actriz, que también ha hecho teatro y televisión, muy pronto tendrá su tercer disco de música regional mexicana, un hobby que le apasiona bastante.

La película

La actriz comentó que Dos veces tú habla de dos primas, Tania y Daniela, quienes han mantenido una relación cercana e íntima a lo largo de su vida. Destacó que el director de la película cuenta dos historias diferentes que logra involucrar a las personas.

Su trayectoria

Recientemente Elizabeth Guindi tuvo una participación en la serie Luis Miguel, y precisamente recordando un poco de su larga trayectoria, compartió lo que ha realizado a lo largo de 27 años, tanto en teatro como en televisión.

“Hace muchos años inicié en el teatro, cuando viví en Estados Unidos, y resulta que en ese tiempo vine a México a ver una obra que se llamaba Cuarteto. Cuando terminé de ver la obra, me pregunté a mí misma ‘¿qué hago en Estados Unidos estudiando teatro?’. Después pasó un tiempo y regreso a México, continúo estudiando en una escuela al lado de grandes maestros. Mi primer papel fue en Italia, en una obra de teatro, luego me fui en busca del sueño hollywoodense a Los Ángeles, donde Alfonso Cuarón me contrata para que cantara la canción de su próxima película, porque déjame decirte que antes de ser actriz yo inicié mi carrera como violonchelista, y en 1994 me volví actriz. Cuando regreso de nuevo a México seguí haciendo teatro, y después empecé en TV Azteca, luego seguí en Argos, Telemundo y Televisa”.