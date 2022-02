Elizabeth Gutiérrez defiende a William Levy de ataques e insinuaciones en su contra

Elizabeth Gutiérrez de 42 años de edad compartió su molestia en redes sociales por todo lo que se ha dicho de William Levy de 43, pues tras la separación de ambos se ha dicho de todo desde las supuestas infidelidades de parte del histrión hasta la manera de criar a sus hijos, es por eso que su ex salió en su defensa.

Por medio de un mensaje Elizabeth Gutiérrez manifestó que está harta de los ataques que recibe el actor cubano y que además lejos de todo lo que se dice aseguró que el histrión es un buen padre aunque se digan cosas negativas sobre él, por lo que pidió respeto.

"Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones. Incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores!! William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!! enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres..", dice al principio del mensaje.

Para quienes no lo saben la ruptura entre ambos al parecer se dio en los mejores términos, pero cuando empezaron a salir las especulaciones todo se descontroló, es por eso que la guapa modelo decidió poner un alto pues toda la negatividad se fue hacia William Levy quien se ha quedado callado.

"Siempre le voy a agradecer que me apoyo y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos.. no hay culpable en esta situación!!! no me alegro de ataques a su persona.. no lo agradezco!!.. el es el padre de mis hijos el hombre más importante!! el que ve por nuestro bienestar..todos los días...", sigue el mensaje de la famosa.

Como era de esperarse las redes sociales de inmediato reaccionaron a las declaraciones de Elizabeth Gutiérrez y estuvieron de acuerdo con el apoyo que le ofrece al artista quien siempre se ha encargado de ver por ellos.

"Eres tan hermosa por dentro como por fuera, solo tu sabes lo que es y es tuyo. @gutierrezelizabeth_ que no te importe lo que piense nadie. Eres maravillosa", "Amiga hermosa! Como dices solo ustedes saben todo por lo que han pasado y eso es lo que importa! Sigan criando a sus bellos hijos como lo han hecho hasta ahora y dándoles lo más importante … mucho amor!", escriben los seguidores.

