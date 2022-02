Elizabeth Gutiérrez opina de cuando William Levy y Jacky Bracamontes tuvieron un romance

México. La actriz Elizabeth Gutiérrez, esposa del también actor y modelo William Levy, estuvo como invitada con Érika de la Vega en el podcast En defensa propia y habla de su relación con Levy.

En dicha entrevista, también Elizabeth tocó el tema respecto al supuesto romance que la actriz Jacky Bracamontes tuvo con William Levy años atrás, cuando grabaron juntos la telenovela Sortilegio, durante 2009.

Y es que Bracamontes contó en su libro autobiográfico La pasarela de mi vida que sostuvo una relación con Levy mientras estaba casado con Elizabeth, madre de dos hijos del cubano.

“ Para mí es una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así. Y también pienso en que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo”, refiere Elizabeth Gutiérrez sobre el tema.

Elizabeth Gutiérrez. Foto de Instagram

Bracamontes, actriz originaria de Guadalajara y quien se encuentra casada desde 2011 con el empresario y piloto de carreras Martín Fuentes, explica en el mismo libro que tenía la impresión de que William estaba separado de su esposa.

La relación entre Bracamontes y Levy terminaría cuando el actor le confesó que Elizabeth Gutiérrez estaba embarazada de su segundo hijo.

Elizabeth también agrega: “Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre. Yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién”.

Elizabeth, actriz originaria de Los Ángeles, California, y protagonista de telenovelas como El rostro de Analía, admite en la misma entrevista que admiraba a Jacky Bracamontes. "Pensaba que era buena mujer, una persona admirable, desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella, nadie me lo contó, yo lo viví."

"Después escribe un libro y quiere verse como una víctima cuando no lo es. Poner esa parte de que me embaracé, se me hace un poquito de mal gusto, pero bueno, no pasa nada, le deseo toda la felicidad del mundo”, continuó la guapa actriz de 42 años de edad.

Gutiérrez manda un mensaje a Bracamontes: “Creo que cuando tú tienes familia, te das cuenta del valor de una familia y en ese momento ella no tenía familia. Imagino que, si alguien se porta de la manera en que ella se portó con mi pareja, a su pareja actual no creo que le gustaría. Pero está bien, porque uno aprende, uno madura con el tiempo, y siento que cuando uno tiene familia sabe valorar”.

Leer más: La hija de la cantante Aída Cuevas tiene un accidente brutal

William Levy y Elizabeth Gutiérrez están casados y tienen una relación desde hace 19 años, además son padres de dos hijos y durante su matrimonio han atravesado rumores de infidelidad y divorcio, de hecho días atrás él escribió en Instagram que su matrimonio había terminado y se divorciaban, pero minutos después borró el mensaje.