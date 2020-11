Estados Unidos.- Estamos aproximadamente a un mes de ver los capítulos de "WandaVision" en Disney+, por lo que han comenzado a surgir nuevas imágenes e información sobe la serie y es ahora la protagonista, Elizabeth Olsen quien se pronuncia sobre el tema y comparte con todos su experiencia personal a grabar la serie y revela que le trajo muchísimos recuerdos de su infancia.

Olsen, antes de convertirse en una famosa actriz de cine y televisión de Hollywood, acompañaba a todos lados a sus hermanas, las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen, en un momento en el que ya eran muy famosas por participar en la popular serie "Full House" y recuerda cuando visitaba los sets de grabación para verlas actuar.

Como ya se sabe, la serie "WandaVision" estará influenciada por varias sitcoms del pasado, ya que se manejará en ese mismo formato pese a ser una serie que forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM o MCU), por lo que se espera que conformen pasen los capítulos, se vuelva un programa cada vez más familiar, motivo por el cual Olsen reveló en una entrevista con EW que grabar los episodios le trajo una gran nostalgia.

Elizabeth Olsen comparte su experiencia al grabar la serie "WandaVision". Foto: Instagram

Había algo muy meta para mi propia vida porque visitaba esas grabaciones cuando era niña, donde mis hermanas trabajaban en Full House", expresó la actriz, recordando la conexión que tuo con aquel programa tan popular en el que sus hermanas ganaron gran popularidad mientras apenas eran unas niñas.

La estrella, hermana menor de las hermanas gemelas Olsen, explicó que grabar esta nueva serie de Marvel Studios y Disney+, le hizo recordar cuando visitaba a sus hermanas en el set de grabación de "Full House" y seguramente ahora será ella quien llene su hogar con la llegada de los gemelos de Scarlet Witch y Vision.

Aunque Marvel ha tenido todo sobre la serie en total secreto, se espera que esto cambie durante los próximos días con un nuevo tráiler, ya que la serie está a punto de llegar este mes de diciembre y la compañía tiene que comenzar a hacerle mucha más publicidad.

El próximo mes de diciembre llegará la serie a Disney+. Foto: Instagram

Esto no lo es todo, también se ha revelado, y por la misma actriz protagonista, que la salud mental jugará un rol muy importante en la historia. "'WandaVision' es un concepto increíble. Es la primera vez que logramos entenderla a ella como la Scarlet Witch que es en los cómics y eso me emociona porque no hemos podido darle ese nombre en la pantalla", detalló Olsen a The New York Times. "Eso va a ser muy divertido. Siempre ha sido una representación de la salud mental y la enfermedad en las historietas y su mayor papel en Marvel es manejar ese estigma", reveló Olsen en entrevista con The New York Times.

Aunque no se conoce demasiado sobre la serie de Marvel y Disney+, los adelantos han dado a entender que finalmente la superheroína estará atrapada en una dimensión alterna junto a su novio Vision, quien, como recordarán, murió durante la película "Avengers: Infinity War" a manos de Thanos, quien terminó con él tras arrancarle la gema de la mente de la frente.

Probablemente el daño hacia la actriz en el proyecto se haya desencadenado tras perder a su pareja. Debido a su relación con el cómic de "House of M", el cual es el nombre de una de las tierras de Marvel, se cree el origen de este mundo es resultado a una crisis nerviosa que tuvo Scarlet Witch, quien no puede medir su poder y termina alterando las realidades.

Veremos en la nueva serie la llegada de los gemelos de Wanda y Vision. Foto: Instagram

Pero no sólo en este título estaría basado, también tomaría algunos momentos del cómic "The Vision", pues el propio creador, Tom King, confirmó que sería una inspiración para la próxima serie a estrenarse a través de Disney+ en el mes de diciembre.

Por otro lado, se ha dado a conocer que en la producción se mezclan géneros como sitcom, acción y misterio, en ese sentido, el guionista Jac Schaeffer, quien también trabajó en la película "Black Widow", aseguró que su trama será completamente opuesta al estilo agresivo que desarrolló para la película protagonizada por Scarlett Johansson.