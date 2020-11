Estados Unidos.- La actriz estadounidense Elizabeth Olsen habló en una reciente entrevista sobre los estándares físicos de Marvel Studios, con quien tiene contrato para la grabación diferentes proyectos a futuros que involucren su personaje, Scarlet With o también conocida como la Bruja Escarlata.

La estrella que estrenará su propia serie, "WandaVision", al lado del actor Paul Bettany, agradece que la franquicia cinematográfica no intente tomar el control de la vida de sus actores, por lo que ha revelado que Marvel Studios nunca le pidan a alguien que se ponga en forma, dejando en claro que no existen estándares físicos en dicha compañía.

La estrella comentó que los productores y el presidente, Kevin Feige, no tienen ninguna expectativa de que un actor sea fuerte o delgado. "Simplemente asumen que si crees que tu personaje necesita eso, lo harás", dijo dejando en claro que es responsabilidad de cada uno mejorar su aspecto físico.

Ella también habló sobre la maternidad, aunque no planea quedar embarazada durante los próximos cinco años, tener un bebé es algo que le emociona demasiado y entiende que cuando llegue ese momento la compañía en la que trabaja se complacerá y eso lo aprecia. "No es algo que tengan sobre ti. Literalmente le pregunté a Feige hace un momento: 'Entonces, ¿cuándo puedo tener hijos? ¿Cuándo podré estar embarazada?' y él dijo: 'Vive tu vida y lo solucionaremos'", explicó.

Elizabeth Olsen habla sobre los estándares físicos de Marvel Studios. Foto: Instagram

La estrella protagonista de "WandaVision" reveló que cuando el presidente de Marvel, Kevin Feige, la llamó por primera vez para hablar sobre la serie, pensó que estaba metida en algún problema, pero al final resultó que él le estaba ofreciendo la oportunidad de hacer a su personaje más grande, de una manera en la que Marvel no lo había hecho antes.

Cabe mencionar que estamos a aproximadamente un mes de ver los capítulos de esta esperada serie, que como ya se sabe, estará influenciada por varias sitcoms del pasado, ya que se manejará en ese mismo formato pese a ser una serie que forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM o MCU), por lo que se espera que conformen pasen los capítulos, se vuelva un programa cada vez más familiar.

Aunque Marvel ha tenido todo sobre la serie en total secreto, se espera que esto cambie durante los próximos días con un nuevo tráiler, ya que la serie está a punto de llegar este mes de diciembre y la compañía tiene que comenzar a hacerle mucha más publicidad.

La serie "WandaVision" llegará en diciembre a Disney+. Foto: Instagram

También se ha revelado, y por la misma actriz protagonista, que la salud mental jugará un rol muy importante en la historia. "'WandaVision' es un concepto increíble. Es la primera vez que logramos entenderla a ella como la Scarlet Witch que es en los cómics y eso me emociona porque no hemos podido darle ese nombre en la pantalla", detalló Olsen a The New York Times. "Eso va a ser muy divertido. Siempre ha sido una representación de la salud mental y la enfermedad en las historietas y su mayor papel en Marvel es manejar ese estigma", reveló Olsen en entrevista con The New York Times.

Aunque no se conoce demasiado sobre la serie de Marvel y Disney+, los adelantos han dado a entender que finalmente la superheroína estará atrapada en una dimensión alterna junto a su novio Vision, quien, como recordarán, murió durante la película "Avengers: Infinity War" a manos de Thanos, quien terminó con él tras arrancarle la gema de la mente de la frente.

Uno de los temas que abordará la serie es la importancia de la salud mental. Foto: Instagram

Se ha dado a conocer que en la producción se mezclan géneros como sitcom, acción y misterio, en ese sentido, el guionista Jac Schaeffer, quien también trabajó en la película "Black Widow", aseguró que su trama será completamente opuesta al estilo agresivo que desarrolló para la película protagonizada por Scarlett Johansson.