Elizabeth Olsen revela cuándo comenzará a filmar Doctor Strange 2

Estados Unidos.- Desde que hizo su debut completo en Avengers: Age of Ultron de 2015 Elizabeth Olsen, en el papel de Scarlet Witch, se ha convertido e un personaje cada vez más importante en Marvel.

Esto se evidencia actualmente por la forma en que co-lidera la próxima serie de Disney + WandaVision, pero después de eso, Elizabeth Olsen volverá a interpretar el papel en Doctor Strange en el Multiverso de la locura.

Si bien la actual crisis de salud todavía impide que películas como Black Widow se proyecten en los cines, se están implementando suficientes medidas de salud y seguridad para que la MCU siga filmando la próxima película cinematográfica.

Esto incluye a Doctor Strange in the Multiverse of Madness preparándose para rodar cámaras pronto.

Doctor Strange 2 promete ser una gran secuela a la primera entrega para Disney +.

Entonces, ¿cuándo participará Elizabeth Olsen en la fotografía principal de la secuela? Esto es lo que dijo recientemente la actriz:

Elizabeth Olsen compartió cuándo se pondrá frente a las cámaras para Doctor Strange in the Multiverse of Madness mientras habla con Conde Nast Traveler.

Como tantas películas de Marvel anteriores (incluida la primera película de Doctor Strange), Multiverse of Madness se filmará en Inglaterra, lo que es muy afortunado para Olsen.

Describió Londres como uno de los lugares en los que se sintió más feliz, después de haber disfrutado de su tiempo allí mientras trabajaba en Avengers: Age of Ultron.

Entonces, aunque el mundo está en un lugar más difícil que cuando ella estuvo en Inglaterra hace más de media década, al menos seguirá siendo un ambiente cómodo para ella.

Hasta ahora no se sabe qué podemos esperar de Scarlet Witch en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, aunque los eventos de WandaVision conducirán a la película.

La aparición de Elizabeth Olsen en las películas de Marvel ha sido bien recibida por los fans. AFP

La serie Disney + ve a Wanda viviendo una vida idílica con Vision a través de la lente de numerosos tropos de comedias de situación, y también teniendo en cuenta que Vision murió en Avengers: Infinity War, obviamente hay sucesos extraños en marcha.

Dado cómo Wanda puede manipular la realidad en los cómics, naturalmente se supone que ella es responsable de la rareza de WandaVision; suponiendo que ese sea el caso, también es razonable suponer que sus crecientes poderes se abordarán en la secuela de Doctor Strange.