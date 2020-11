Elizabeth Olsen revela los temas que abordará la serie 'WandaVision' de Marvel

Estados Unidos.- Una de las series más esperadas de Marvel para estrenarse en Disney+ es "WandaVision", la serie que reflejará la vida de Scarlett Witch y Vision. Pese a que este año no veremos ninguna película de superhéroes de Marvel para la pantalla grande, la franquicia se ha reservado a las series más esperadas para este año.

Durante una reciente entrevista con The New York Times, Elizabeth Olsen, la actriz que da vida a Wanda Maximoff, compartió algunos detalles sobre lo que veremos en la nueva aserie de Marvel Studios y revela que la salud mental jugará un rol muy importante en la historia.

Incluso, la superheroína de Marvel se muestra de lo más contenta de que por fin se puede profundizar a su personaje, quien a lo largo de la franquicia, desde que se dio a conocer, ha mantenido un papel secundario como miembro de los Avengers, al lado de personajes principales como Iron Man, Thor, Capitán América, Hulk y Black Widow.

'WandaVision' es un concepto increíble. Es la primera vez que logramos entenderla a ella como la Scarlet Witch que es en los cómics y eso me emociona porque no hemos podido darle ese nombre en la pantalla", detalló Olsen a The New York Times. "Eso va a ser muy divertido. Siempre ha sido una representación de la salud mental y la enfermedad en las historietas y su mayor papel en Marvel es manejar ese estigma", agregó.