Elizabeth se sobrepuso al rechazo y demuestra que en Sinaloa hay talento

Emocionada por los resultados que está alcanzando en su joven carrera se muestra la talentosa diseñadora de modas ahomense Elizabeth Silva, y es que, según explica en entrevista para el periódico EL DEBATE, no ha sido nada sencillo el proceso de ir convenciendo a personas de darle una oportunidad a sus propuestas y creaciones.

Actualmente, sus diseños ya han llegado a las páginas de revistas de circulación nacional, a sesiones de moda en París y Nueva York, y han sido portados por youtubers y figuras del show, entre ellas, Bárbara de Regil, Carla Medina, Ximena Sariñana y la cantante María José.

Sus primeros trabajos. Después de radicar un tiempo en Estados Unidos, regresó hace 10 años a su país natal. Desde que llegó tuvo la convicción de estudiar moda, porque siempre ha sentido pasión por esta. Así inició su formación en Licenciatura en Diseño y mercadotecnia de modas en Los Mochis. Su marca homónima nació formalmente hace tres años, pero su trabajo profesional comenzó hace cinco, con sus primeros diseños para amigas y gente cercana, y luego con influencers, hasta llegar a famosas.

El 2019 fue muy bueno para la diseñadora, y es que en ese año logró vestir a la actriz Bárbara de Regil. La protagonista de la serie Rosario Tijeras usó para la sesión de portada y centrales de una revista de moda nacional el Disco Suit negro de la colección Kusama, integrada por 25 piezas.

La cantante Ximena Sariñana usó uno de sus diseños para un concierto en Tulum.

La conductora Carla Medina en los premios People Choice Awards 2019.

Y la modelo brasileña Bárbara Boller asistió al New York Fashion Week con otro de sus looks.



El pasado martes, la cantante María José, coach del reality La voz, portó en el primer programa de la emisión 2020 una creación de Elizabeth.

La oriunda de Agua de las Arenas, Ahome, explicó que el equipo de vestuario de la intérprete de No soy una señora contactó a su representante, Azahel Marmolejo, para decirles que “La Josa” llevaría uno de sus outfits. Se optó por el traje sastre Sequin&Silver, conformado por pantalones de tubo a juego con un saco sastre, todo con lentejuelas color plata.

El conjunto está inspirado en la artista plástica japonesa Yayoi Kusama, conocida por sus obras de repetición, patrones y por ser precursora del movimiento de arte pop.

“Ella fue invitada a Venecia a una exhibición y tuvo unos globos que eran metálicos, plateados. De ahí fue mi inspiración para el traje”, contó. Agrega que la blusa negra con prolongado escote que usó María José no era parte del conjunto, sino un toque que la cantante agregó.

Esta no es la primera vez que Silva viste a la exintegrante del grupo Kabáh, a finales del año pasado optó por otro de sus diseños para un concierto de aniversario, así como en la rueda de prensa de presentación del reality de canto de TV Azteca, donde se decantó por un sastre amarillo, con short de rayas en tonos cálidos.

La proclamada admiradora del trabajo del diseñador Alfredo Martínez, con quien realizó prácticas, define a su firma de moda homónima como una propuesta de estilo único.

La cuarentena y sus afectaciones. Al igual que a muchos, la cuarentena afectó algunos de sus proyectos, y es que en febrero tenía contemplado lanzar su nueva colección, denominada Disco, inspirada en los años 70 y 80, pero tuvo que posponerse. Añade que la producción de prendas continúa en la medida de lo posible, pues los insumos que usa son locales, pero muchos de los negocios donde los adquiere en Los Mochis se encuentran cerrados.

Adelanta que Disco incluirá “mucha hombrera y volumen en los hombros, jumpsuits, vestidos de tirantitos, de lentejuelas, satín, raso y mucho color”, detalló. Además, junto a su equipo busca hacer un lookbook de la nueva colección, que pretenden difundir a mediados o finales de este mes en lo que se puede realizar la presentación formal de la línea.

No ha sido fácil. Destaca que ha tenido que trabajar arduamente para demostrar la originalidad y propuesta de su firma, y es que al ser tan joven y relativamente nueva en esta profesión, le ha costado más esfuerzo y rechazo, pero su amor por esta profesión la mantiene.

“Ha sido superdifícil porque la aceptación en esta área ha sido complicada, aparte que es un clima muy caliente. Yo soy muy de estructuras, de cuello alto, los vestidos largos y aquí les gusta mucho el brillo, andan muy pegadas y yo soy muy de volúmenes, pero con estructura. Por suerte ya he tenido varias clientas luego de que vieron a Bárbara de Regil con su traje.”

Comenta que le encantaría vestir un día a la actriz Yalitza Aparicio, a Belinda, Danna Paola, y que su máxima meta es crecer, llegar a otros países y a personalidades como Lady Gaga.

“Fui rechazada mucho, por eso estoy en México (la marca y ropa) y no en Los Mochis. No creían en mi concepto, generalmente querían que imitara diseños que veían en páginas web y yo les explicaba que por ética no se puede hacer eso, y les ofrecía diseñarles algo al gusto y favorecedor. En una ocasión quise contratar a una modelo de Los Mochis y me dijo ‘yo no usaría nada de tu ropa, no es mi estilo’. Y no fue una, sino varias. Sí me sentí mal de momento, pero después lo analicé y me dije, no a todo mundo le va a gustar lo que diseño, porque no todos tenemos los mismos gustos”, revela.