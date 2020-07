Ella Travolta y su triste carta de despedida a su mamá Kelly Preston

Luego de que John Travolta diera a conocer que su esposa Kelly Preston había fallecido este fin de semana, debido al cáncer de mama que padecía desde hace dos años, su hija Ella Travolta compartió una carta de despedida a su progenitora.

"Nunca he conocido a nadie tan valiente, fuerte, hermoso y amoroso como tú, cualquiera que tenga la suerte de haberte conocido o haber estado en tu presencia, estará de acuerdo en que tienes un resplandor y una luz que nunca deja de brillar y que hace que cualquier persona a tu alrededor se sienta feliz al instante. Gracias por estar allí para mí, no importa qué", manifestó la hija de John Travolta.

Gracias por tu amor, gracias por tu ayuda y gracias por hacer de este mundo un lugar mejor. Has hecho la vida tan hermosa y sé que continuarás haciéndolo siempre. Te quiero mucho mamá❤️.

El actor John Travolta fue el encargado de dar a conocer el lamentable deceso de su esposa Kelly Preston, a sus 57 años de edad.

Con un corazón muy pesado, les informo que mi bella esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años con el cáncer de seno. Ella luchó una lucha valiente con el amor y el apoyo de tantos.

"Mi familia y yo siempre estaremos agradecidos con sus médicos y enfermeras en el MD Anderson Cancer Center, todos los centros médicos que han ayudado, así como con sus muchos amigos y seres queridos que han estado a su lado. El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados. Me tomaré un tiempo para estar allí para mis hijos que han perdido a su madre, así que perdóname de antemano si no tienes noticias nuestras por un tiempo, pero tenga en cuenta que sentiré su derramamiento de amor en las próximas semanas y meses a medida que nos curamos. Todo mi amor, JT".

Kelly Preston tuvo una larga trayectoria en el cine y la televisión. Protagonizó con Kevin Costner la película de 1999 "For the love of the game". En 2003, actuó en "What a girl wants" y fue la mamá en la adaptación con actores reales de "The Cat in the hat". Al año siguiente apareció en el video de Maroon 5 de "She will be loved".

