Ella es Bárbara Camila, la hermosa hija adolescente de Carolina Sandoval "La Venenosa"

Hace 17 años Carolina Sandoval se convirtió en mamá ante el nacimiento de Bárbara Camila Mendiburu Sandoval. La primogénita de la ex conductora del programa Suelta la Sopa, nació de la relación amorosa que tuvo con el locutor de deportes Karim Mendiburu, de quien "La Venenosa" se separó a los pocos meses de haber nacido su hija. Cabe mencionar que Karim estuvo muchos años ausente de la vida de su hija Bárbara.

Bárbara Camila, hija de Carolina Sandoval "La Venenosa", nació en la ciudad de Miami, Florida el 13 de agosto de 2003. La joven es toda una influencer conocida por publicar fotos de moda, viajes y estilo de vida. En su cuenta de Instagram tiene casi 850 mil followers. A sus 17 años de edad tiene un cuerpazo que no duda en mostrar, recibiendo muchos halagos por parte de sus seguidores.

Con motivo de su reciente cumpleaños número 17, su mamá Carolina Sandoval publicó en sus redes sociales imágenes de su parto, así como otros hermosos momentos que ha vivido su hija Bárbara Camila. "Como diría mi papá hace 17 años nació mi sol, hace 17 años nació mi amor. Hace 17 años nació mi Estrella que llegó para alumbrar mi vida entera, mi muñeca Bárbara me enseñó a conocer el verdadero amor, el amor infinito, el amor más puro, verte crecer es mi mayor bendición".

Experimentar contigo ese primer gran momento estelar de una mujer como dice alguien que quiero mucho, el haberte tenido en mi barriga ha sido lo mejor que me pasó antes de mis 28 años. Sabes algo desde que te estabas formando en mi panza ya eras mi cómplice y mi mejor todo Bárbara Camila, la reina de mi vida, la Niña más bonita. Te amo.

Bárbara Camila tiene 17 años de edad. Foto: Instagram @barbaracamilas

La hija de Carolina Sandoval nació con problemas de sordera que la llevo a perder el 40 por ciento de escucha en ambos oídos. Anteriormente en su programa "El trasnocho con Caro", la condutora de televisión recordó el momento cuando los médicos le dieron la noticia: "me dijeron que no había pasado la prueba de audición, casi me muero, casi me desmayo, porque nadie está listo para que le digan que su hija o su hijo nació con alguna discapacidad".

Carolina Sandoval, quien a finales de julio pasado salió del programa Suelta la Sopa, también recordó una época en la que no tenía dinero para comprar los audífonos para su hija Bárbara. "Los audífonos son muy caros y ningún seguro de salud los cubren, nos prestaron audífonos, hicimos cola para esperar audífonos, conocimos gente super bondadosa que nos han donado aparatos".

Bárbara Camila contó en el programa de su mamá (que se transmite a través de redes sociales), que todo lo que ha vivido a raíz de su discapacidad, la han llevado a querer dedicarle su vida a la otorrinolaringología, para poder ayudar a las personas que tienen condiciones similares a las de ella. La hija de Carolina Sandoval mencionó que siempre ha querido ser doctora, pero decidió su especialización gracias a que conoció a una médica que también usaba audífonos.

La primogénita de Carolina Sandoval tiene un cuerpazo que causa sensación en redes sociales. Foto: Instagram @barbaracamilas

Bárbara Camila también comparte en sus redes sociales fotografías y videos junto a su mamá, su abuela Amalia Guzmán y su hermana menor Amalia Victoria (fruto del matrimonio de "La Venenosa" con Nick Hernández). Madre e hija se dedican constantemente amorosos mensajes:

Si yo les pudiera explicar cuánto amo a Bárbara Camila no habría espacio acá para hacerlo, es un amor de otro mundo, de otra galaxia, como nunca más se pudo amar a alguien, recuerdo sus pataditas en mi barriga, su primera mirada y lloro de emoción. Hoy la veo convertida en una chica adolescente con todo lo propio de la edad y me siento orgullosa, tranquila y muy mamá porque siempre será mi bebé.

Por su parte la influencer escribió en un anterior post en su feed de Instagram, donde ambas están disfrazadas de sirenas. "Mami contigo siempre, gracias por siempre hacerme feliz, eres la mom más cool".

La complicidad entre Bárbara y su mamá Carolina Sandoval. Foto: Instagram @barbaracamilas

