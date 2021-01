Ella es Daniela Miruvska, la supuesta amante de Fernando Reina Iglesias, esposo de Galilea Montijo

En diciembre pasado el matrimonio de Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias, se vio envuelto en rumores de infidelidad. Según el periodista de espectáculos Jorge Carbajal, aseguró en el programa de YouTube "En shock", que el político originario de Acapulco, Guerrero "desde hace ya tiempo, le ha estado poniendo los cuernos constantemente, ella viajaba mucho por trabajo, entonces él por su lado estaba en otros rollos".

Supuestamente el esposo de Galilea Montijo, una de las conductoras estelares del show matutino "Hoy", tendría desde hace tiempo una aventura amorosa con una compañera de trabajo y además habría tenido un hijo con ella. Aparentemente ambos trabajan en el Ayuntamiento de Atizapán, Estado de México.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el programa "Suelta la sopa" de la cadena hispana Telemundo, se dio a conocer una entrevista con la supuesta amante de Fernando Reina Iglesias. Su nombre es Daniela Miruvska, quien aseguró que su relación con el político es solamente de amigos.

A Fernando sí lo conozco, fuimos compañeros del trabajo, realmente nuestra relación fue laboral, convivíamos muy poco, en el Ayuntamiento no estaba mi oficina, realmente eso de que tengo una relación o un bebé, es un invento.

Asimismo se dijo que la bella Daniela Miruvska estaba casada con una persona de mucho poder y habría dejado todo, para andar con el esposo de Galilea Montijo. Daniela fue muy clara al mencionar que todo esto se trataba de un ataque político. "Hasta ahorita no pienso en demandar (a la o personas que originaron estos rumores) no me ha tocado ese tema, realmente a mí lo único que me importaba era limpiar mi imagen, por eso me atrevía a dar esta entrevista".

Leer más: Los millones que según ha ganado Galilea Montijo al ser de las consentidas de Televisa

En un comunicado que publicó en sus redes sociales, Fernando Reina Iglesias quien ha ocupado cargos públicos como Director General de Promoción y Fomento al Desarrollo de la Secretaría de Fomento Turístico de Guerrero, negó rotundamente estas acusaciones, resaltando que su círculo más cercano de personas, eran testigo del amor, entrega y compromiso que tiene para con su familia y trabajo.

"Por lo que a mí respecta entiendo que la maldad, la cobardía y la intriga son parte de la condición humana, lo que no comprendo es qué ganan con acusaciones infundadas, que pretenden dañarme y de paso lastimar a mi familia".

Por su parte Galilea Montijo expresó en un encuentro con la prensa de espectáculos a las afueras de Televisa, confiar ciegamente en el padre de su hijo Mateo. "Confío en mi esposo, lo que él me diga, eso es, no tengo idea (de donde surgieron estos rumores de infidelidad)". La también actriz originaria de Guadalajara, Jalisco, contó que su esposo es una persona que se la pasa trabajando por su familia.

Leer más: Usando elegante vestido de LatinGal, Galilea Montijo deja al descubierto sus tonificadas piernas

"No sale de fiesta, hasta le digo: 'vete con tus amigos, sal', no quiere, no le gusta, se la pasa haciendo deportes y si no, está en la casa con sus hijos, así que está cañón y yo creo que como mujer una se daría cuenta (de una infidelidad)". La conductora del programa "Pequeños Gigantes" señaló que el mundo de la política es pesado: "él también ha aguantado vara cuando han salido cosas mías y le dije: 'ni modo, te tocó esta vez, mi vida'".