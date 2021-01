Ella es Michelle de Regil, la hermana de Bárbara de Regil que pocos conocen

La popularidad de la actriz de cine y televisión, Bárbara de Regil, ha aumentado en los últimos meses luego de que decidiera compartir, por medio de redes sociales, sus rutinas fitness tras el inicio de la contingencia sanitaria ocasionada por la Covid-19.

Es por esto, que la famosa de 33 años ha logrado obtener poco más de 7.9 millones de seguidores solo en Instagram, mientras que su hija, Mar de Regil, tiene 2.6 millones de seguidores en la red social, pues recordemos que la primogénita de esta bella actriz ha iniciado una carrera de influencer la cual apoya por completo.

Asimismo, hay otra persona integrante de la familia de Regil que últimamente ha ganado fuerza en sus redes sociales; se trata de la hermana de Bárbara, llamada Michelle de Regil, la cual tiene 28 años de edad, y tiene un negocio independiente de Spa en casa.

Aunque la joven emprendedora ha robado las miradas de todos en redes sociales, no solo por su increíble parecido con su hermana, sino también por su particular forma de vestir y posar en las diversas fotografías que comparte, ha manifestado más de una vez que no le interesa formar parte del mundo del espectáculo.

Recientemente, Bárbara de Regil estuvo en el ojo de todos, luego de que compartiera una peculiar imagen a través de su cuenta personal en Instagram, la cual ocasionó la simpatía de muchos de sus fans, así como la burla de los haters.

La fotografía compartida muestra a la intérprete de "Rosario Tijeras", modelando en la playa, mientras a lado de ella aparece una ilustración de Tarzán. Cabe recordar que desde hace tiempo ya había sido comparada con el entrañable personaje, pero no fue hasta hoy que decidió reírse de esos comentarios. (Bárbara de Regil se compara con el mismo Tarzán de Disney).

"Si yo fuera hombre... ¿alguien más está conmigo?", escribió junto a la imagen publicada.

A pesar de las burlas que ocasionó la foto, Bárbara de Regil se tomó las cosas con calma y se rio de ella misma por su musculosa figura, dejando de lado los malos comentario de los haters y enfocándose solamente en las cosas que a ella le hacen feliz, como lo son el ejercicio y la alimentación saludable.

Publicación hecha por Michelle de Regil en Instagram Foto: Captura de pantalla

