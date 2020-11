Estados Unidos.- Desde los inicios de su carrera como actor, Tom Holland se perfilaba para ser un exitoso artista de Hollywood, prueba de ello fue cuando consiguió el papel de uno de los personajes más importantes del universo de Marvel, Spiderman, el cual ya está en preparativos para su tercer película. Sin embargo, si en verdad queremos describir a este joven talento, es necesario mencionar que miles de jóvenes de todo el mundo están completamente enamoradas de él debido a su gran figura, belleza y sobre todo personalidad.

Esta de más decir que muchas quisieran convertirse en la compañera de vida de este actor británico, incluso hasta algunas famosas, pero lo que poco saben es que su corazón ya tiene dueña, y está muy enamorado. Resulta que a pesar de siempre mostrarse ante las cámaras sin pena alguna, Tom Holland procura mantener detalles de su vida privada siempre al margen, una de estas cosas es su romance con la actriz Nadia Parkes, con quien ya tiene varios meses de noviazgo.

Esta talentosa y bellísima mujer es casi año mayor que Holland, y también cuenta con varios proyectos exitosos en su carrera, uno de ellos fue su paso por la serie de "Doctor Who" y la miniserie de Starz estrenada en 2019, The Spanish Princess. De acuerdo al medio extranjero MailOnline, la pareja comenzó la relación a principios de 2020, por lo tanto llevaban muy poco tiempo juntos cuando comenzó el confinamiento por la pandemia de Covid-19, no obstante, aun así decidieron aislarse juntos en la casa del actor en la ciudad de Londres.

Cabe señalar que en abril de este año, Tom Holland anunció su rompimiento con Nadia Bolton, su ex novia con la que compartió bellos momentos por nueve meses, por lo cual las fechas han resultado ser un poco confusas respecto a los romances del actor. Sin embargo, eso ha quedado del pasado y el actor se dedica a disfrutar de su nueva pareja, a quien hizo pública en el mes de Julio.

Ella es Nadia Parkes, la mujer que logró enamorar a Tom Holland/ AFP

En la fotografía de su Instagram se puede ver que Tom, tomó la foto en un momento que ella estaba distraída mientras a sus espaldas aparecer un hermoso resplandor. La publicación consiguió en su momento casi 6 millones de reacciones y gran cantidad de comentarios por parte de sus seguidores, donde hubo infinidad de felicitaciones pero también aparecieron algunos corazones rotos.

Cabe señalar que desde que comenzaron las grabaciones de Spiderman, se hablo que que podría haber un romance entre el actor y la actriz Zendaya, quien interpreta a su pareja en la trama, sin embargo, ellos siempre han declarado en infinidad de entrevistas que no existe algo más allá que una gran amistad.

Por el momento Tom Holland esta concentrado en su tercer película de Spiderman, la cual se retrasó un poco debido a la contingencia sanitaria pero que ya esta de nuevo en progreso. De hecho, el actor reveló a través de su cuenta de Instagram que ya ha recibido el guion de la nueva película, situación que preocupó a todos sus fans por los típicos spoilers que suele hacer por accidente previo al estreno de los filmes.

Sorprendió y emocionó a todos los fanáticos de las películas de Marvel al revelar que recibió un iPad en su domicilio y en dicho aparto se encuentra el guion en digital de su nueva película prevista a estrenarse para el 17 de diciembre de 2021 después de los retrasos ya mencionados.

Tom Holland interpretará nuevamente a Spiderman/ EFE

Me han dado un iPad y en ese iPad hay un guion. Es el guion de Spider Man 3, así que estoy a punto de descubrir qué voy a hacer durante los próximos cinco meses. No les voy a contar nada, he aprendido de mi error. Voy a leerlo ahora, estoy ansioso", adelantó Tom Holland a través de un video que compartió en sus historias de Instagram.