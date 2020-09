Ella es Silvia la hermosa mamá de Marlene Favela

México.- Una vez más la actriz Marlene Favela ha sorprendido a sus seguidores luego de que publicara un video en su canal de Yotube, donde presentó ante los usuarios a nada mas y nada menos que a su madre, quien dejó mas que claro de donde heredó esa belleza que tanto la caracteriza. Por si fuera poco, la señora Silvia, no tuvo compasión y reveló los secretos más íntimos de Marlen.

Como todos sabemos, Marlene Favela decidió incursionar como "youtuber" desde hace algún tiempo, actualmente en su cuenta tiene ya tiene más de 207 mil suscriptores, quienes están pendientes de cada video que sube la actriz para llenarla de comentarios positivos, y es que lo hace realmente bien, además que se ha dado la oportunidad de compartir algunos detalles de su vida diaria que pocos conocían, un ejemplo es esta grabación que fue publicada hace algunas semanas y que sigue siendo la locura hasta el día de hoy.

En el video llamado "Tag de la mamá", aparece Marlene junto a la señora Silvia Meraz de Favela, donde desde un principio reveló la actriz que su nombre verdadero es Silvia Marlene, algo que muy pocos conocían, además, explicó que su familia es proveniente de una zona de Durango, por lo tanto están acostumbrados a algunos modismos al hablar. Por su parte la señora Silvia se mostró con bastante humildad ante la cámara y confesó que se sentía algo nerviosa ya que no estaba acostumbrada a ese tipo de atención.

De acuerdo a la temática del video, Marlene le hizo una serie de preguntar a su mamá, las cuales fueron propuestas por otros integrantes de la familia, la intención era conocer un poco sobre su relación como madre e hija. Entre las interrogantes, sobresalieron algunos en particular, por ejemplo la primera, donde la señora Silvia dio a conocer una característica de Marlene que nadie imaginaba.

Resulta ambas estaban tratando de recordar cual fue la primer travesura que hizo la actriz, la señora Silvia se tomó un tiempo para hacer memoria cuando de pronto tuvo un "flashaso" y recordó que en una ocasión, Marlene había peleado en la escuela con una niñas y hasta las "deschongó" dijo su madre. Tanto así que las niñas le tenían miedo a Marlene y ella tuvo que acudir a la escuela para recibir el reporte.

Del colegio me fueron a avisar que ahí estabas estirándole el cabello a unas niñas y las tenías atemorizadas. Y cuando yo salí a buscarte te estabas escondiendo atrás de un pilar".

Asimismo, comentó que ser "peleonera" era algo que caracterizaba a su hija, pues hasta "les pegaba y aruñaba" a sus hermanas mayores. Este argumento sirvió para que recordaran la telenovela que protagonizó alguna vez llamada "Gata Salvaje".

Ya ven, ya ven porque me dieron la "Gata Salvaje", porque arañaba a la gente. Pero ya se me quitó, ya no tengo ese caracter".