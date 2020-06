Ella es Stephanie, la bella hija de Luis Hernández de Los Tigres del Norte

Stephanie Hernández, hija de Luis Hernández, compartió en su feed de Instagram una serie de fotografías con motivo de su graduación. La hermosa hija del integrante de Los Tigres del Norte culminó sus estudios universitarios en Psicología.

Con todo lo que sucede en el mundo en este momento, graduarse de la universidad definitivamente no parece adecuado para publicar en las redes sociales en este momento.

"Sin embargo, este no es el mejor momento para publicar algo sobre mí, quería tomarme el tiempo para compartir este logro por el que he estado trabajando durante los últimos cuatro años con toda mi familia y amigos que me siguen. Estos últimos cuatro años mudarme a San Francisco ha sido la experiencia más gratificante de mi vida hasta ahora", comentó Stephanie Hernández.

La hija de Luis Hernández señaló en su post que ha crecido más como mujer joven, hija, hermana, tía, amiga y compañera. "Recuerdo mi primer día conduciendo para mudarme a los dormitorios en el estado de San Francisco, llorando a mi madre y queriendo cambiar de opinión acerca de salir de casa e ir a la universidad. Estaba absolutamente aterrorizada por lo desconocido y lo que la vida me lanzaría para el próximo capítulo de mi vida. Era la primera vez que salía de mi pequeño pueblo donde mis padres, mis mejores amigos y mi novio eran todo lo que había conocido".

Stephanie Hernández agradeció el apoyo incondicional de su familia.

En otro de sus post en Instagram, la joven egresada de universidad, compartió una fotografía familiar con el siguiente mensaje:

Gracias a toda mi familia y amigos que vinieron a mi fiesta de graduación. ¡Todos y cada uno de ustedes significan mucho para mí! Saludos a la clase de 2020, ¡lo hicimos!

En su perfil en Instagram la hija del cantante y músico de Los Tigres del Norte, comparte fotografías de sus viajes, momentos inolvidables junto a sus amigos y su novio, así como una que otra foto junto a su padre.

