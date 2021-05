Ella es Valentina, hija de Sergio Andrade y Karla de la Cuesta, chica del Clan Trevi-Andrade

Valentina de la Cuesta es hija del cantautor y productor musical Sergio Andrade y de Karla de la Cuesta, una de las jóvenes que estuvo involucrada en el escandaloso Clan Trevi-Andrade. En una reciente entrevista que la joven actriz tuvo para "Suelta la sopa" que se transmite por Telemundo, manifestó que Gloria Trevi no fue una víctima de su papá como ha hecho creer.

La también cantante de 21 años de edad dijo en el show de televisión antes mencionado, que la cantante Gloria Trevi participó en el llamado Clan Trevi-Andrade, con el cual reclutaron varias jóvenes para posteriormente ser abusadas, entre ellas su mamá Karla de la Cuesta.

Valentina de la Cuesta no está de acuerdo que solamente su padre Sergio Andrade sea recordado y señalado, como el único culpable de lo que sufrieron estas jóvenes.

Me duele que México no tiene memoria, México ha olvidado los actos de ciertas personas, los actos de alguien que tienen aquí, porque a México se le ha olvidado.

Fue este año cuando Valentina de la Cuesta conoció cada detalle de lo que su mamá Karla de la Cuesta vivió al lado de Sergio Andrade. Contó que en el momento cuando le preguntó por primera vez a su progenitora quién era su su padre, "ella se puso muy mal, en ese momento dije: 'me viene y me va todo lo que hay detrás de las lágrimas que en este momento estoy viendo, con tan sólo que menciones el nombre, no hace falta que me expliques nada'".

Valentina de la Cuesta escribió y lanzó la canción "Espectro nebular", tema musical con el cual narra sus sentimientos al conocer la historia completa del Clan Trevi-Andrade.

Fue en abril de 1998 cuando Aline Hernández, ex corista de Gloria Trevi y ex esposa de Sergio Andrade, publicó el libro "La Gloria por el infierno", revelando los supuestos abusos de los cuales fueron víctimas varias jóvenes. Al año siguiente Teresita de Jesús Gómez, madre de Karina Yapor (otra de las jóvenes reclutadas con la promesa de hacerla famosa), presentó una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua en contra de Sergio Andrade, Gloria Trevi, María Raquenel Portillo "Mary Boquitas" y Marlene Calderón, por los delitos de rapto, corrupción, abuso y violación de menores.

La Procuraduría de Chihuahua giró orden de aprehensión en contra de esta personas, solicitando la colaboración de la Interpol, bajo los cargos de violación y secuestro de menores.

El 13 de enero de 2000 Gloria Trevi, Sergio Andrade y "Mary Boquitas" fueron detenidos en Río de Janeiro, Brasil, donde vivieron por tres meses junto a las hermanas Katia, Karla y Karola De la Cuesta.

Gloria Trevi enfrentó un proceso legal acusada de rapto y corrupción de menores, permaneciendo más de cuatro años de prisión entre Brasil y México. Tras darse a conocer su extradición voluntaria para enfrentar la justicia mexicana, en diciembre de 2002 ingresó en el Centro de Readaptación Social n.º 1 del Estado de Chihuahua. El 21 de septiembre de 2004 fue absuelta y exonerada.

Por su parte Sergio Andrade fue absuelto del cargo de corrupción, pero condenado por los otros dos cargos a siete años de prisión. Mary Boquitas estuvo dos años en prisión; un juez determinó que era inocente en los delitos antes señalados, por lo que fue absuelta y exonerada.

¿Cuántos hijos tiene Sergio Andrade? Al ex mánager y productor musical de Gloria Trevi se le atribuyen ocho hijos: