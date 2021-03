Ella es Zuleika, la novia del comediante Sammy Pérez y su futura esposa

Luego del revuelo y el sinfín de opiniones respecto al compromiso de Sammy Pérez con una mujer mucho menor que él, el comediante finalmente presentó a Zuleika en televisión. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

Fue a inicios de este año, cuando la noticia de que Sammy Pérez, conocido por su participación en programas como ‘XH Derbez’, iba a casarse, creó una gran reacción en México y en las redes sociales, y ahora, finalmente la prometida del comediante hizo su primera aparición en televisión.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Christian Nodal evidencia los atrevidos besos que se da con Belinda

Fue en el programa ‘Es Show’ que la pareja se presentó y dio detalles de cómo se conocieron y cómo es la relación entre los dos.

Zuleika Garza es el nombre de la prometida del comediante Sammy, quien lleva una larga trayectoria en la televisión mexicana en distintos programas en compañía de Eugenio Derbez.

La joven que en poco tiempo unirá su vida con la del actor en matrimonio, radica en Colima, y desde el anuncio del compromiso ha creado un gran revuelo en las redes sociales.

Suscríbete aquí a Disney Plus.

En una programa local de Monterrey, la pareja acudió para finalmente declararse su amor ante la vista del público. Previamente, habían sido más discretos con su relación, conociéndose solamente que en poco tiempo caminarán juntos por el altar.

Fue Sammy primero quien habló un poco de la relación, dando a conocer que los dos se conocieron en Guadalajara, Jalisco hace unos meses.

“Yo la conocí por el estadio Guadalajara, sin querer. Al segundo día de conocernos, yo le dije si quería ser mi novia y ella me respondió ‘sí'”, dijo Sammy.

“Lo conocí por una prima, de ahí empezó todo hace seis meses, en septiembre del año pasado, fue a primera vista”, añadió Zuleika.

Zuleika mencionó en su primera aparición en televisión que el comediante es muy romántico, y pese a que es muy celoso junto a él se ha sentido muy feliz: “Cuando lo conocí en el momento, me hizo sonreír”.

Leer más: Elvis Crespo canta improvisada versión de "Suavemente", al recibir su vacuna contra el Covid-19

Zuleika responde a las acusaciones de ser “interesada”

Desde que la noticia salió a la luz, internautas han comentado en distintas partes que el romance entre Sammy Pérez y su prometida se trata de un interés por parte de ella, sospechas que se levantaron al tomar en cuenta la diferencia de edad y el atractivo de la joven.

Ante esto, Zuleika se defendió de las acusaciones, asegurando que no le importa lo que la gente piensa, asegurando no necesitar dinero: “No es así, porque yo tengo mi trabajo; él no me mantiene”.

Suscríbete aquí a Disney Plus.