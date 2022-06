"Ella es espectacular", Chris Evans confiesa si saldría con Shakira, tras separación de Gerard Piqué

Luego de confirmarse la separación de Shakira y Gerard Pique, usuarios de redes sociales comenzaron a shippear a la cantante, compositora y empresaria colombiana, con el actor estadounidense Chris Evans, quien interpreta al Capitán América en el Universo cinematográfico de Marvel. Cabe mencionar que el término "shippeo", se refiere al deseo o preferencia porque dos personas famosas tengan una relación amorosa.

Chris Evans, de 40 años de edad y originario de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, considerado uno de los galanes de Hollywood, comenzó a ser vinculado con Shakira, tras comenzar a seguirla en Instagram, pocos días después de que se diera a conocer su separación del futbolista español Gerard Piqué, padre de sus dos hijos Milan y Sasha.

Según usuarios de redes sociales, al volver a la soltería, el "Capitán América" tendría las intensiones de pretender a la intérprete de éxitos como "Waka waka", "Te felicito", "Ojos así", "Ciega sordo muda" y muchas más.

En una reciente entrevista para el programa Despierta América de la cadena Univisión, con motivo del estreno de "Lightyear", la nueva película de Disney y Pixar donde realiza el doblaje de Buzz, el periodista Luis Sandoval le comentó al actor que en los medios en español hay un gran revuelo, ahora que Shakira está soltera.

El periodista le enseñó algunos memes, sobre que Chris Evans y Henry Cavill (quien interpreta a Superman), están luchando por el amor de la cantante latina. "El internet está vuelto loco con humor y me gustaría enseñarte uno de los memes que circulan con tu foto". El actor respondió: "Superman sí podría ganarle al Capitán América".

Luego de enseñarle los memes, Luis Sandoval le preguntó si estaba enterado de esta locura en redes sociales. Chris Evans mencionó que Shakira era una mujer espectacular. "No, no lo estaba, creo que no paso mucho tiempo en redes sociales, pero ella es espectacular".

Sobre si saldría con Shakira, el actor de Marvel respondió sonriendo: "que si saldría con ella, estás tratando de conectarme con Shakira". El periodista le dijo que podría contactarlo con la colombiana. "Mucha información para que esté en cámara", mencionó Chris.