Ella es la bella hija de Olivia Leyva, la tía de Paty en El Chavo del 8

El Chavo del 8 es una de las series más emblemáticas de la televisión no solo en México, sino también en varios países de Latinoamérica; dicha serie ha acompañado a varias generaciones y sus episodios se siguen transmitiendo. Muchos son los recordados personajes como El Chavo, La Chilindrina, Don Ramón, Kiko y más; pero también hubo personajes secundarios que fueron muy bien recibidos y siguen siendo recordados.

Tal fue el caso del personaje de Gloria, la hermosa tía de Paty, quienes llegaron a la vecindad despertando los celos de Doña Cleotilde, Doña Florida y La Chilindrina, ya que Don Ramón y el Profesor Jirafales se dejaron conquistar con la belleza de Gloria, así como El Chavo y Kiko de Paty.

El personaje de "Gloria" fue interpretado por cuatro diferentes actrices en las diversas etapas del programa creado por Roberto Gómez Bolaños; una de ellas fue la bella actriz mexicana Olivia García Leyva. En 1967 antes de su participación en El Chavo del 8, fue elegida "Señorita México", certamen de belleza donde representó al estado de Guerrero; también formó parte de programa Topo Gigio en su versión mexicana.

Años después de convertirse en la tía de Paty, contrajo matrimonio con el empresario mexicano Carlos Peralta; fruto de su amor procrearon a tres hijos, entre ellos Olivia Peralta quien se desempeña como conductora de televisión.

En sus redes sociales Olivia Peralta muestra la belleza que heredó de su mamá Olivia Leyva; no por nada Don Ramón y el Profesor Jirafales quedaron embelesados por Gloria.

Olivia Leyva falleció el 17 de febrero de 2019 a los 73 años de edad tras una lucha contra un tipo de cáncer. Su hija comparte en redes sociales fotografías y bellos mensajes en memoria de su mamá, la recordada Gloria (tía de Paty) en El Chavo del 8.

"Me dicen lo orgullosos que están de mi fortaleza, pero de pronto prefiero que solamente me abracen, porque mantenerme fuerte ha sido realmente una labor titánica. La extraño, sus llamadas en las que se instalaba sabroso a chismear y a mi me urgía colgar, su complicidad, sus porras por mi libertad, ay mujerón que me tocó de madre".

Acepto con amor que ya no esté físicamente aquí, pero ¡ah jijo! lo mucho y profundo que la extraño.

En julio pasado, a cinco meses de la muerte de su mamá, Olivia Peralta dio a luz a su tercera hija, a quien nombró Olivia en honor a su abuela.