Ella es la bellísima Maya Nazar novia del rapero del momento Santa Fe Klan

Maya Nazor de 22 años de edad no solo se ha convertido en la novia del rapero Santa Fe Klan de 21, sino en una verdadera reina de belleza para sus fans y es que la joven rubia tiene a todos sus seguidores enamorados por la figura que se carga, además de su rostro natural.

Es originaria de Cuernavaca, Morelos y nació el 9 de enero de 1999, desde muy pequeña siempre quiso formar parte del mundo del espectáculo, es por eso que desde muy chica empezó a interesarse por el mundo de YouTube, por lo que creó su propio canal el cual cuenta con más de 29 mil suscriptores.

En dicho canal la joven ha realizado varios challenges a lado de sus familiares y amigos quienes se divierten con ella, pues es una mujer muy alegre que le encanta hacer todo tipo de retas con los cuales más de uno se queda con el ojo cuadrado debido a que es muy animada en hacer cualquier cosa.

Aunque en YouTube tiene muy pocos seguidores es en Instagram donde Maya Nazar cuenta con más de un millón y es donde más activa se le ve en todo momento, pues comparte como es su día a día, además de dar tips de belleza, algo que le encanta demasiado, pues consentirse es algo que le gusta mucho.

Maya Nazar es una mujer muy bella y lo presume en redes/Instagram

"No me quiero imaginar en que paro después de la sesión de fotos algo bello", "Los Ángeles se están cayendo del cielo", "Que mujer tan sexy, me encanta tu cuerpo", "Si el ángel fuera humilde como dice , no estaría Contigo , estaría con alguien de barrio y morena", le escriben en redes a la joven donde tiene miles de likes.

Su romance con Santa Fe Klan

La relación de Maya Nazor con el polémico rapero tiene a todos emocionados debido al amor que derrochan tanto en redes como en cualquier evento y es que el artista la mima de demasiado, además siempre se comparten mensajes de amor por lo que muchos no imaginarían que Santa Fe Klan fuera tan romántico con la rubia quien también desborda cariño sobre él.

