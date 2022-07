Ella es la cantante a la que dieron pesos colombianos de propina, cantándole a Chiquis Rivera en Mazatlán

Ruby Estephania, la joven cantante a la que le dieron pesos colombianos de propina, sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que se le mira cantándole a la Chiquis Rivera, mismo que ha sumado más de 19 mil likes.

En la grabación se muestra a la joven en un principio hablando con Chiquis Rivera, mencionándole muy emocionada que llegan a playas porteñas a “güipear”, y que decidió acercarse para conocerla, luego interpreta la canción Paloma Negra.

En el video también se puede ver a la intérprete de Ticket de salida junto a su familia y amigos, cantando también la canción que interpreta Ruby Estephania.

“Cantando con la @Chiquis en las playas de Mazatlán, es un amor de persona, y con mayor razón la admiro”, escribio la joven en la descripción del video, además mencionó en los comentarios que “Chiquis, una mujer tan sencilla, fue muy linda con nosotros, y la verdad eso me llevo, si Dios nos permite, pronto nos veremos en escenarios”.

Muchos usuarios de TikTok, le hicieron llegar sus felicitaciones y reconocieron que Ruby tiene una linda voz.

“Estuve en Mazatlán el mes de mayo y tuve la oportunidad de escucharte cantar 3 días seguidos y le decía a mi pareja, ahí viene la chava que canta hermoso”, “que bonito cantas y que linda la Chiquis que sencilles hasta te grabo felicidades!!!” y “Sigue así nunca dejes de soñar y puro para delante hermosa!!”, fueron algunos de los comentarios que hicieron a la talentosa joven.

En otro video, la joven cantante agradeció a Dios por la experiencia y por la propina que le dejó Chiquis por cantarle una canción, nada más y nada menos que 100 dólares.

"Estoy super emocionada, estaba temblando, no les miento, es supersencilla, la verdad es que me llevo un buen sabor de boca", dijo Ruby en al principio del video.

Te recomendamos leer:

"Me dio 100 dólares por cantarle una canción, no lo esperaba, y Chiquis Rivera si vez esto de verdad muchísimas gracias, de verdad que no lo esperaba.... Le agradezco mucho a Dios porque, es para mí como una recompensa de lo otro que me pasó, de los pesos colombianos", afirmó la cantante.