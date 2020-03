Ella es la exesposa de Roberto Palazuelos que pocos conocen

Roberto Palazuelos compartió en redes sociales un aspecto de su vida que pocas presume con sus fans, pues en cuanto a su vida privada el actor es muy celoso por lo que prefiere tener ese aspecto solo para él.

Pero decidió hacer una excepción en Instagram y presumió a la mujer que le dio a su primer hijo el cual es un orgullo para el también empresario, dejando en claro que es todo un caballero con Yadira, con quien se sigue llevando de maravilla ya que le dedicó un tierno mensaje.

"Hoy en este día tan importante de la mujer, les comparto esta foto con mi ex esposa Yadira la madre de mi hijo, ya no es mi pareja pero es mi gran amiga y juntos somos padres Gracias Yadi por ser quien eres una gran mujer que ha dado una gran educación a nuestro hijo y una gran lealtad a mi persona Gracias a las mujeres por Existir las felicito en su Movimiento Éxito!", escribió Palazuelos en una foto.

Mientras tanto los fans del diamante negro no dudaron en comentar la foto para felicitarlo por las bellas palabras que le dedicó a Yadira a quien también hemos visto en el reality del famoso transmitido por MTV.

"Ojalá así me llevara con mi ex jajaja", "Con que hermosas palabras te diriges hacia tu ex mujer, Roberto", "Bonita dedicatoria dando cátedra a muchos", le escribieron en redes.

Por si fuera poco el año pasado revélo que se lleva de maravilla con Yadi a quien sigue considerando parte de su familia dejando en claro que no le gusta los problemas.