"Ella fue nuestra infancia entera", fans encuentran a Hilary Duff en show de The Killers en la CDMX

El pasado viernes la banda de rock estadounidense The Killers, integrada por los músicos Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr., llevaron a cabo un extraordinario concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México, como parte de su gira "Imploding The Mirage Tour". Sus fans disfrutaron de canciones como "My own soul's warning", "Reasons", "Jenny was a friend of mine" y muchas más.

Entre los miles de asistentes al show de The Killers, estuvo una persona que causó gran sensación: la actriz y cantante estadounidense Hilary Duff.

Gracias a varias personas que se toparon con Hilary Duff, tuvieron el privilegio de tomarse una fotografía con ella y que, posteriormente, las publicaron en sus redes sociales, fue que los fans de la protagonista de "Lizzie McGuire", serie de Disney Channel, supieron que la estrella nacida en Houston, Texas, Estados Unidos, estuvo disfrutando del concierto de The Killers en la CDMX.

Hilary Duff no pasó desapercibida en el concierto de The Killers. Foto: Twitter

Una de las afortunadas fans en encontrarse a Hilary Duff, acompañada de su esposo, el cantante y compositor estadounidense Matthew Koma, fue una joven llamada Neyda, quien compartió un par de fotografías en su cuenta de Twitter.

"Ayer mi hermana Ana y yo nos encontramos a Hilary Duff en el concierto de The Killers, ella fue nuestra infancia entera", expresó la fan. "Gracias por dejarnos tomarnos una foto contigo, estábamos muy emocionadas".

En una de las fotos que posteó Neyda, se ve a Hilary Duff, con una michelada en una de sus manos, caminando por el Foro Sol junto a su esposo Matthew Koma.

Otras fans se encontraron a la protagonista de la serie "How i met your father", por las calles de la Ciudad de México, unas horas antes del concierto. "Mi yo de siete años, fan de 'Lizzie McGuire', estuvo súper feliz encontrándose a Hilary Duff random en CDMX".

De momento se desconoce si Hilary Duff estuvo en nuestro país por cuestiones de trabajo, por vacaciones o viajó hasta la CDMX para asistir al show de la banda The Killers. Lo que si se sabe, es que causó mucha alegría en los fans que se toparon con ella.