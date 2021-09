"Ella no es una buena persona", Noelia cuenta cuando Ninel Conde trató de tirarla del escenario

En una entrevista que la cantante puertorriqueña Noelia tuvo con Michelle Ruvalcaba para su show en YouTube "El Mich TV", reveló un desagradable altercado que tuvo con la cantante mexicana Ninel Conde, conocida como "El bombón asesino". Todo ocurrió en el 2008 durante las grabaciones de uno de los programas "El show de los sueños", donde la también empresaria estuvo como invitada especial y recibió un merecido homenaje por su trayectoria.

Noelia aseguró que Ninel Conde, esposa del empresario colombiana Larry Ramos (quien supuestamente está prófugo de la justicia estadounidense, acusado de fraude millonario), trató de tirarla del escenario.

De acuerdo con el relato de Noelia, los Galindo (productores del show antes mencionado) se dieron cuenta de las intensiones de Ninel Conde. "Ella trató, bueno la obligaron a hacer, porque no quería, todos los demás artistas de 'El show de los sueños' me hicieron un homenaje con 'Candela' precisamente".

Me hacen el homenaje, pero ella no quiso ir al ensayo ni a nada, hacía berrinches y berrinches, hacía todo difícil, pataleó, entonces la obligan y quiso tumbarme, en vivo, nacional.

Cuando Noelia iba a pasar al centro del escenario, la también actriz de telenovelas (ex pareja sentimental del cantante José Manuel Figueroa, primogénito del fallecido cantautor Joan Sebastian), trató de meterle un codazo, "yo di una pirueta para evadir el golpe que me quería meter, dime si es una mala intencionada, ella no es una buena persona y todos lo sabemos".

Noelia le dijo a Michelle Ruvalcaba que "gracias a Dios tengo instinto, me quiso meter un codazo para que yo me cayera, ella venía y yo iba".

Con respecto a la situación legal de Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, la empresaria boricua mencionó: "qué barbaridad, eso no son ni malas decisiones, es usar tu libre albedrío mal, para hacer cosas malas, entonces te viene lo malo".

