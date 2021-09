"Ella no lo quiere a él de hombre", mamá de Kimberly Flores despotrica contra su yerno Edwin Luna

Una vez más la señora Becky Colombani dejó muy en claro que su yerno Edwin Luna, es persona non grata para ella. En una entrevista que tuvo para el show "Suelta la sopa" de Telemundo, aseguró que el cantante del Regional Mexicano, líder y vocalista de La Trakalosa de Monterrey, manipula a su hija, la modelo guatemalteca Kimberly Flores.

Becky Colombani reaccionó al video de la salida de su hija Kimberly Flores de "La casa de los famosos". Mientras Edwin Luna estaba llorando, ella se mostró un tanto indiferente. Asimismo Edwin le cantó un tema que le compuso.

"¿Qué es lo que pensé? Que la manipulación que estaba haciendo ese hombre, es la misma cosa que le hizo a Alma Cero, le cantó una canción dedicada a ella, un show que nadie lo hizo tan perfecto como lo hizo él".

Pero esto no fue todo, la señora siguió arremetiendo contra su yerno, asegurando que "él compra a Kimberly, él compra a mi hija", supuestamente por qué con ella, puede hacer "todo lo que no podía hacer con Alma Cero, ni con todas las mujeres que ha tenido, solamente con ella".

Le está costando muy caro, tan caro que me la puede dañar, si me toca a mi hija o le hace algo a mi hija, o le pasa algo, lo responsabilizó de todo.

Durante su estancia en "La casa de los famosos", reality show de Telemundo, Kimberly Flores dio mucho de que hablar, por sus coqueteos con el actor mexicano Roberto Romano. Ante esto surgieron los rumores de una crisis matrimonial con Edwin Luna, siendo este el motivo por el cual Edwin, sacó a su esposa del programa.

Según Becky Colombani, al ver que su hija no derramó una sola lágrima al reencontrarse con el cantante, aseguró: "ella no lo quiere a él de hombre, ni él la quiere a ella, eso que ellos tienen no es amor, el amor no es eso que está poniendo una foto que te estás besando, el amor es el respeto, él no le tiene respeto".

Leer más: Jacky Bracamontes hermosa como una Barbie mexicana en los premios Billboard y luciendo un vestido combinado