Ella podría ser la nueva conductora del programa "Hoy"

Los rumores sobre los grandes cambios que sufrirá el programa "Hoy" el año que viene al parecer son ciertos.

Durante este 2017 el matutino tuvo varios cambios en el equipo de trabajo donde quitaron y pusieron a otros incluso se había mencionado que en el mes de diciembre el productor Reynaldo López saldría de la emisión y entraría Alexis Núñez.

Ahora hay rumores sobre una nueva integrante al elenco la cual podría entrar este 2018 según un medio de comunicación.

Se trata de la presentadora Montserra Oliver a quién consideran para que colabore con las capsulas de contenido turístico ya que se avecina el mundial de Rusia y la cobertura que Hoy hará.

Aun no se han concretado nada ya que todavía está en pláticas, pero lo más seguro es que si se confirme la participación de la conductora ya que siguen atravesando más ajustes.

MONSERRAT EN EL MUNDIAL

Monserrat Oliver es una de las artistas que ha sido invitada para formar parte del equipo de Televisa que realizará la cobertura del próximo torneo de fútbol más esperado del año.

La conductora se encuentra en Moscú, Rusia grabando las primeras cápsulas para promocionar la transmisión que iniciará en el verano de 2018 y no es la primera vez que Montserrat viaja alrededor del mundo para hacer este tipo de proyectos.

A través de su Instagram Stories y de sus imágenes las cuales público en su cuenta personal la conductora ha revelado como ha sido su estadía por allá además de mencionar el fuerte frio en el cual se encuentra ese país, considerado uno de los más grandes del mundo.

"Ya preparando las cápsulas para el mundial con mucho cariño y emoción para @televisa_deportes #vamoscontodo #rusia2018", expresó en el pie de su video en el cual aparece conviviendo con un enorme oso.



Cabe mencionar que Montserrat siempre es la encargada de mostrar a quienes siguen el famoso mundial y las diferentes costumbres que se utilizan.

EXPLOTA CONTRA MEDIOS

Ciudad de México.- La conductora Montserrat Oliver, ha sido criticada estos últimos meses por su relación sentimental con la modelo Yaya Kosikova, y es que la presentadora de 'Mojoe' se encuentra molesta con algunos paparazzi ya que son los causantes de ventilar su vida privada.

"Siempre he sido muy abierta y he tratado de, digo no estoy escondiendo nada nada, nunca he escondido nada, he tratado de respetar obviamente mi vida privada y no exhibirme, pero nunca he escondido nada, entonces si, como ahorita me sorprende que me dicen que estoy en una portada y ni cuenta me había (dado)" añadió la animadora.

Además afirmó ser una persona muy relajada y trata de no ser captada por las cámaras cuando esta fuera de trabajo.

"Obviamente tratamos de vernos lo mejor posible porque trabajo en eso, pero también tenemos nuestros malos ratos, nuestros malos días, días enfermos, días de malas, días que dices ¡ay no, no quiero foto!" reveló.

Cabe mencionar que Montserrat, no esta en contra de los paparazzi aunque si la forma en que la agarran desprevenida.

Con información Tv Notas

