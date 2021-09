"Ella prefería recurrir a él para todo", el supuesto tórrido romance entre Linet Puente y Mauricio Mancera

En diciembre pasado la conductora de televisión Linet Puente, quien forma parte del programa "Ventaneando" de TV Azteca, dio a conocer su separación del productor de televisión Carlos Luis Galán, padre de su hijo Noah. Ante las cámaras del show de televisión antes mencionado, manifestó en aquel momento: "Carlos y yo nos separamos a principios de noviembre, debo decir que ha sido un proceso muy difícil e inesperado".

Ahora, ocho meses después, Carlos Luis Galán habló al respecto en una entrevista para TVNotas, además reaccionó a los rumores que su ex esposa Linet Puente y el también conductor de televisión Mauricio Mancera, tiene una relación amorosa. Cabe mencionar que el ex integrante del show matutino "Venga la alegría", es el padrino de bautizo de Noah.

Cuando Linet Puente habló ante las cámaras de "Ventaneando" sobre su separación, el productor de televisión permaneció en silencio. "Yo pensaba que era un tema privado, pero se siguen originando historias sobre la ruptura y por eso doy la cara ahora, en su momento tuve que mandar un comunicado porque me obligaron en mi trabajo, pero esas no eran mis palabras, además, yo no quería hacerlo porque no soy una figura pública".

Sobre los rumores de haberle sido infiel a la madre de su hijo, manifestó lo siguiente: "realmente no hubo infidelidad, pues ya estábamos distanciados, en ese momento no conté mi historia por respeto a mi hijo, pero entre ella y yo ya no había nada".

Otra de las versiones que surgieron, fue que en realidad Linet Puente terminó su relación con el padre de su hijo, porque tenía una aventura amorosa con su amigo y compadre Mauricio Mancera. Sobre si el conductor de televisión tuvo que ver en su separación, Carlos Luis dijo desconocer que tipo de relación tiene actualmente.

Señaló que Linet Puente y Mauricio Mancera siempre han sido muy cercanos, muy buenos amigos: "además, él es el padrino de mi hijo y lo he respetado siempre, claro que hubo veces en las que me sentí incómodo con eso, pues ella prefería recurrir a él para todo, antes que a mí, me hubiera gustado que tuviera el mismo interés que le tiene a él".

Además de negar haberle sido infiel a Linet Puente, Carlos Luis Galán cree que ella es la responsable de no tener trabajo hoy en día, al haber usado sus influencias en TV Azteca. "La vida personal no se debería mezclar con el trabajo, espero que no haya sido por las influencias que tenía ahí y que no haya buscado dañarme".

Ante los rumores de su supuesta infidelidad, lo corrieron del trabajo que tenía: "me entristece y preocupa que me hayan corrido así, es una gran injusticia porque tengo que ver por mi hijo y esto me ha cerrado varias puertas".

