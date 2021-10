Estados Unidos.- Aunque todo parece ser color de rosa con la romántica propuesta de matrimonio que celebraron Kourtney Kardashian y Travis Barker, sale a relucir que la socialité parecía estar en contra del matrimonio mientras estaba con Scott Disick, con quien mantuvo una relación de años y tuvo tres hijos.

Luego de que se diera a conocer la noticia a través de las redes sociales, el nombre de Scott fue tendencia, esto debido a que todos estuvieron hablando sobre él y lo hicieron sin piedad, pues recordaron que nunca logró llegar al altar con quien, consideran, es el amor de su vida.

Y es que luego de tantos años y tres hijos juntos, nunca se casaron, pero esto por Kourtney, quien parecía estar en contra del matrimonio, incluso, fue lo que demostró en el reality show Keeping up with the Kardashians a lo largo de veinte temporadas.

"Ella sólo no quería casarse con Scott": Humillan a Scott Disick tras el compromiso de Kourtney Kardashian, su ex

Pero todo parece indicar que ahora su forma de pensar a cambiado, pues no dudó en darle el sí a Travis. Por este motivo, usuarios de Internet consideraron que, en realidad, nunca estuvo en contra del matrimonio, sino en contra de hacerlo con Scott Disick.

Hasta el momento, el empresario no se ha pronunciado sobre el compromiso de Kourtney Kardashian, su ex, con quien se lleva muy bien y han sido grandes amigos que comparten la crianza de sus hijos, sin embargo, él siempre dejó en claro que seguiría esperándola, pues es la mujer de su vida a pesar de todo.

