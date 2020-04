Ella son las guapas hijas de Penélope Menchaca, tan bellas como mamá

Penélope Menchaca es una de las conductoras más carismáticas y guapas de la televisión; a sus 19 años de edad se casó por primera vez con quien sería el padre de sus hijas Jania y Nathalia. Posteriormente su matrimonio terminó en divorcio y sus dos bellas hijas se convirtieron en su razón de vivir.

En redes sociales Penélope Menchaca no duda en compartir algunos de los momentos que vive al lado de sus hijas Jania y Nathalia. "Ahora sí, soy mamá gallina, presumiendo a estas dos grandes mujeres que son inteligentes y son mis hermosas hijas", comentó la conductora de televisión en un post pasado en su feed de Instagram.

Cabe mencionar que Jania y Nathalia no están metidas en el medio del espectáculo como su progenitora. "Parecen hermanas, las tres están hermosísimas", "Penélope, eres y serás por siempre una hermosa mujer", "hermosas", "lindas sus hijas tienen excelente molde", son algunos de los comentarios en otro de sus post junto a sus hijas.

Penélope Menchaca se convertirá en abuela

Yania Menchaca, hija mayor de la conductora de televisión, estaba en avanzado embarazo. Madre e hija no han podido estar juntas ya que Yania vive en Italia y ante la pandemia de COVID-19, Penélope Menchaca no puedo viajar hasta aquel país europeo para estar con su hija durante la etapa final de su embarazo.

Recientemente en el programa "Venga la Alegría" Penélope Menchaca tuvo un enlace con su hija. "Es una situación bastante difícil, no me puedo quejar he tenido un embarazo maravilloso, pero es difícil porque mi mamá no puede estar aquí conmigo", comentó Yania entre lágrimas.

¡En enlazamos hasta Italia con Yania, hija de nuestra querida @MenchacaOficial, para saber cómo vive su embarazo en plena pandemia aislada de su familia! ����❤�� #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/SHAEoldrhc — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 22, 2020

