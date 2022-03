¡Ella tenía 14 y él 39! Todo sobre el "romance" entre Sasha Sokol y Luis de Llano

México.- En los últimos días los nombres de Sasha Sokol y Luis de Llano se han vuelto tema de conversación, esto luego de que la cantante exintegrante de Timbiriche rompiera el silencio y compartiera detalles de su relación con el productor musical, asegurando que él abusó de ella y hoy busca manipular la verdad; él explica que se enamoró de ella.

La historia comienza con una relación de trabajo, Luis de Llano fue el productor musical de la banda Timbiriche desde 1982 hasta 1994, a la que pertenecía la cantante, pero misma que decidió dejar en 1986, es decir, cuatro años después de que comenzará el negocio, mientras tenía 16 años.

¿Cómo comenzó la historia de Sasha Sokol y Luis de Llano?

Tras dos años de ser productor de Timbiriche, Luis comenzó una relación con Sasha, esto en 1984, cuando ella tenía apenas 14 años de edad y él 39; razón por la que ha sido una de las más polémicas dentro del mundo del espectáculo mexicano. Durante una entrevista con el programa Historias Engarzadas, la cantante reveló que su madre no estaba de acuerdo con la relación, así que la decidió enviar a estudiar a Boston, sin embargo, fue quien la hizo dudar sobre su decisión, asegurando que estaba completamente enamorada y si no lo aceptaba, y no lo dejaba hablar con ella, tendría que comenzar a mentirle.

Entonces, la mamá de Sasha le pidió Luis que fuera a platicar con ella, una conversación que se llevó a cabo y resaltó como una "plática muy bonita entre seres inteligentes", quienes querían lo mejor para ella. Posteriormente, su madre entendió, sin importar la diferencia de edad que había entre ambos.

Durante la misma entrevista, Sasha Sokol explicó que fue un momento increíble en su vida, al igual que lo fue para sus amigos y familiares, quienes no estaban muy de acuerdo con la relación y buscaban hacerla entrar en razón, pero nunca lo lograron, así que la relación seguía, hasta el punto que decidieron vivir juntos. La etapa, en su momento, fue descrita por la cantante como "una muy bonita; una relación importantísima para ambos".

Pero todavía existía molestia entre su familia y sus amigos por la relación, motivo por el cual llegó un momento en el que decidió ocultar que seguían juntos, hasta que decidió no seguir adelante con esta; un poco tiempo después terminaron y no se conocen más detalles al respecto, sin embargo, las recientes declaraciones de Sokol apuntan la razón verdadera por la cual el romance acabó.

Y es que recientemente, Sasha acudió a su perfil de Twitter para hablar sobre su relación con Luis de Llano y la verdad que tanto ocultó; él "abusó de mí entonces [en el pasado] y abusa hoy al manipular la verdad". De la misma manera lanzó un cuestionamiento muy fuerte al respecto, conmemorando el abuso hacia la mujer: "¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré".

Les declaraciones de Sasha Sokol llegan luego de los comentarios y opiniones generados por el lanzamiento de la entrevista de Luis de Llano con Yordi Rosado para su programa de YouTube, en donde buscó "distorsionar" la situación, según la famosa, y hablar sobre una verdad que realmente no es la que pasaron juntos. Él aseguró que "sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio".

