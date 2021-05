"Ella tiene mi celular": Julián Gil pide a Marjorie de Sousa que le llame y lo deje ver a su hijo

Aún con deseos de un día poder ver a su hijo con Marjorie de Sousa, el actor Julián Gil pidió a su ex pareja que lo llame para quedar de acuerdo en cuándo y dónde podrá reencontrarse con Matías.

Según contó el mismo Julián Gil ante la prensa, con toda la situación legal ya resuelta, a Marjorie de Sousa no le quedan más excusas para evitar que su hijo y él se vean personalmente, por lo que le pide que hable con él para que finalmente suceda.

Asimismo, le pidió que tuviera en consideración la falta que al menor le hace falta un padre, pues aunque la nueva pareja de la venezolana ya ha sido una figura paterna para Matías, quisiera poder ser él quien otorgue a su propio hijo ese lado paternal.

Y es que, como lo dijo Julián Gil, la actriz lleva desde hace tiempo tratando de evitar que se vea con su propio hijo, y que probablemente siga así por un tiempo, por lo menos hasta que él tenga la edad de decidir por sí mismo si quiere ver a su padre o no.

“Ella dijo que ella iba a hacer lo que sea para separarme y para yo no estar en la vida del niño, y pues lo ha logrado y lo seguirá logrando”, dijo.“Es una cuestión que le va a tocar a Mati decir ‘quiero ver a papá’, y que él tenga el poder de poder hacerlo él. Mientras él no pueda, eso no va a pasar, o en su momento va a pasar, cuando él tenga 18 años”.

Ante ello, el actor solicitó nuevamente a Marjorie de Sousa una conversación en privado, y que en una llamada se pongan de acuerdo para que él pueda ver nuevamente a su hijo.

“Ella tiene mi celular, ya sabe que estoy en México, es muy sencillo poder ver al niño y poder estar con el niño. Es simplemente llamarme, ahora no hay ninguna excusa para no poderlo ver”, añadió.

Había sido el tema legal lo que en el pasado supuestamente impedía que Julián Gil pudiera ver a su hijo con Marjorie de Sousa, pues tenía que ser el juez el encargado de dictar cómo, cuándo y dónde.

Ahora, sin esa situación de por medio, Julián Gil expresa que ya no existe ningún motivo por el cual tenga que estar separado de Matías, quien está a poco de cumplir cinco años.

“Por eso la invito a que me llame y me diga cuándo puedo ver al niño. Porque el tema legal era el que impedía que yo estuviera con el niño. Recuerden que siempre se decía, ella decía que sí quisiera pero que no puede porque es el juez el que tiene que decir donde tengo que ir a buscar o donde ver al niño. Ahora no existe ni caso ni tema legal, no existe un juez, no hay nadie, imagino que ni su abogada, solamente le corresponde a ella”.