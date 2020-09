Ellas fueron las parejas sentimentales de Andrés García

Andrés García de 79 años de edad, fue uno de los galanes más cotizados en la década de los setenta, época en la que realizó un sin fin de películas, donde compartió créditos con muchas actrices del espectáculo, por lo que muchas de ellas tuvieron algo que ver con él, es por eso que te contaremos quienes han sido sus parejas en el pasado.

La primera mujer de Andrés García, fue Sandra Vale, con quien se casó en 1967, y con quien procreó a sus dos hijos, Leonardo García y Andrés García Jr, quienes al igual que su padre, incursionaron en el medio del espectáculo.

Aunque Andrés García ha realizado varias entrevistas en el pasado, muy poco ha dicho sobre Sandra Avila, dejando en claro que a pesar de ser considerado un mujeriego, siempre le demostró respeto a las mujeres con las que estuvo.

Fernanda Ampudia también formó parte de la vida de Andrés Garcia y con ella procreó a su tercera hija, la conductora Andrea García, con quien el actor Andrés García, tiene poca comunicación, pues su vida como hombre solitario lo han llevado hacer así.

Carmen Campuzano de 49 años de edad, fue una de las mujeres que llevó un tórrido romance con Andrés García, incluso la guapa modelo aseguró que Andrés García nacido en República Dominicana, realmente la enamoró cuando comenzaron a salir, pues siempre se portó como un caballero con ella.

Sonia Infante fue otra de las actrices con las que Andrés García vivió una relación maravillosa, pero con ella tuvo la dicha de casarse, y es que la pareja se conoció en un filme, donde trabajaron juntos, incluso el mismo Andrés García confesó que tuvo una escena muy pasional con la bella Sonia Infante.

El último de los amores de Andrés García fue con su esposa Margarita Portillo, con quien estuvo 20 años casado, pero desafortunadamente, hace poco aseguró que estaban en tramite de divorcio, pues Andrés García aseguró que nada es para siempre.

Estamos ya separados, pero no quiero dar entrevistas al respecto, no es el momento para mi, estoy bien dentro de lo que cabe, pero no quiero dar ninguna entrevista, no es el momento para mi todavía, dijo Margarita Portillo en una entrevista para el programa Hoy.