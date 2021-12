Las supuestas amantes de Vicente Fernández, ¿fue infiel a Doña Cuquita?

México.- Este domingo 12 de diciembre México amaneció de luto por la muerte de Don Vicente Fernández, el ídolo de canción mexicana, el Charro de Huentitán, quien ha dejado un gran legado musical, siempre enamorando con sus melodías. Ejemplo de esto son las supuestas amantes con las que fue infiel a su esposa María del Refugio Abarca Villaseñor.

La mayor parte de la familia Fernández se encuentra lejos de los reflectores, pero esto no quiere decir que no se sepa nada de ellos, el Charro de Huentitán y Doña Cuquita han resistido muchas cosas, como las infidelidades del cantante.

Algunas de las mujeres con las que se le relaciona a Vicente Fernández son Patricia Rivera, Manoella Torres hasta la novia de México, Angelica María, aunque ella nunca confirmaron nada.

¿Quiénes fueron los amores clandestinos de Vicente Fernández?

Patricia Rivera

Una de las infidelidades que más fuerza tuvo fue con la actriz Patricia Rivera, con quien trabajo en la película "El Arracadas", por muchos años se sospechaba que el hijo de ella era del cantante, pero gracias a una prueba de ADN se supo que no era descendiente del jalisciense.

Merle Uribe

La actriz y bailarina Merle Uribe aseguró en una entrevista que ella fue amante de Vicente Fernández durante varios años, cuando trabajaban juntos en varios palenques de México.

A pesar de asegurar de que el romance fue bonito se arrepiente ya que su madre se enojó mucho con ella y le dejó de hablar por un tiempo.

Angélica María

Por mucho tiempo se rumoró que "La Novia de México", Angélica María, tuvo una relación con Vicente Fernández, pero esto siempre fue desmentido por la actriz, quien aseguraba que él era muy conqueteos con todas sus compañeras cuando trabajaron juntos en la película "Entre monjas anda el Diablo".

Manoella Torres

Al igual que los otras casos, se rumoró que el Charro de Huentitán había tenido una relación amorosa con la actriz Manoella Torres cuando grabaron al cinta "El Albañil"

El gran amor de Vicente Fernández

Doña Rosario y Vicente se conocieron en su natal Huentitán desde antes que iniciara su carrera artística, eran vecinos, el amor surgió cuando "Don Chente" realizó un viaje de visita y quedó enamorado de la hermana de unos de sus amigos.

Cuando comenzaron a salir Vicente le dijo a Cuquita que no podía continuar con la relación ya que por su carreta casi no le iba dedicar tiempo y no quería hacerla perder el tiempo.

Al tiempo Vicente acudió al pueblo y aprovechó para visitarla, su sorpresa fue que al llegar a la casa de Doña Cuquita vio a un hombres afuera y al preguntarle quien era le dijo que era el novio de ella.

Leer más: Adiós al gran Chente, muere Vicente Fernández a los 81 años en Guadalajara, Jalisco

Ante eso, y con el miedo de perderla, Vicente le dijo a Cuquita que tenía diez minutos para terminar con su relación porque se iban a casar el 27 de diciembre, y así fue, juntos formaron una familia conformada por cuatro hijos: Vicente, Gerardo, Alejandro y Alejandra.