Ellas han sido las novias de Christian Nodal

Para 2022, dos años más tarde de haberse comprometido y jurarse amor, Christian Nodal y Belinda terminaron su relación y compromiso. "Ya no vuelvo a creer en el amor", fue uno de los comentarios más destacados en las redes sociales.

Julieta . Un año más tarde, en 2019, Nodal apareció en diferentes ocasiones en público junto a una mujer misteriosa, luego de que sus fanáticos se pusieron a investigar se percataron que era Julieta, su nueva novia. Sobre la relación se supo muy poco, ya que ella no forma parte del mundo del espectáculo y mantenían una relación muy privada.

Aunque no es la primera vez que Nodal atraviesa por una ruptura amorosa , pero sí la primera vez que es muy sonada y también que se ha comprometido. Antes de Belinda el cantante vuo otras novias, te contamos quiénes han sido.

Fue el cantante sonorense quien dio a conocer su rompimiento con la conocida como Princesa del Pop Latino, esto a través de un comunicado en el que también aseguró que no hablará más sobre el tema, lo que indica que atraviesa una fuerte ruptura.

