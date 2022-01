Ellas podrían entrar a la segunda temporada de La Casa de Los Famosos

Uno de los reality show que llamó mucho la atención este 2021 fue La Casa de Los Famosos donde las intrigas, peleas y romances dieron mucho de que hablar, por lo que ahora Telemundo ya está reclutando a los nuevos participantes, por lo que te diremos quienes podrían ingresar este año.

De acuerdo con las fan page de Acapulco Shore, los prospectos para la nueva temporada de La Casa de Los Famosos, podrían ser Dania Méndez y Niurka Marcos, quienes según ya estuvieron en pláticas con la producción para una negociación en caso de que pudieran entrar al polémico proyecto.

Aunque ninguna de las dos famosas ha dicho en sus redes sociales los fans de ambas estarían muy felices de verlas juntas en el reality show, pues las dos tienen su carácter, por lo que podrían meterle mucha química a la casa donde no solo la polémica abunda, también las competencias las cuales determinan quien queda nominado o se salva.

"Hay si ojalá dania no se la deje montar de niurka", "Dania solo sabe llorar , lo demostró en Acapulco shore y se fue", "Me gustaría pero ver a @brendazambranoc ojalá esta vez sí vaya", "@lacasadelosfamososs @telemundo @telemundorealities lleven a Niurka Marcos a la 2da temporada por favor", "Pero no estaban las grabaciones de Rica famosa latina?", escriben los fans en redes.

Para quienes lo saben Niurka ha estado en Rica Famosa y Latina donde en más de una ocasión dejó en claro porque la llaman la mujer escándalo, pues en varias ocasiones se enfrentó a sus excompañeras del show quienes también le dieron guerra a la cubana.

Por su parte Dania Méndez estuvo en Acapulco Shore y protagonizó varias peleas con Manelyk González con quien llegó a los golpes, ya que hubo una fuerte rivalidad entre ambas en la temporada siete.

Cabe mencionar que la ganadora de la primera temporada fue Alicia Machado, quien también dio mucho de que hablar por las constantes peleas que tuvo con sus compañeros, pero al final el público le hizo saber que fue la más auténtica del reality show, además hizo una gran amistad con Manelyk González.

