Ellas son las bellas mujeres que han amado a Pepe Aguilar en su vida

Pepe Aguilar es uno de los cantantes de música ranchera más populares de los últimos años, ya que su música ha traspasado fronteras, pero sus fans se han dado la tarea de saber más sobre la vida privada del artista en cuestión a las mujeres que han estado con él, es por eso que aquí te diremos quienes son.

Aunque Pepe Aguilar trata de mantener su vida privada alejada de los medios, cada que puede las presume aunque con cautela, pues pocas veces ha hablado de su primera esposa, Carmen Treviño, con quien el interprete de Miedo tuvo a su primer hijo.

Carmen Treviño es la primera esposa de Pepe Aguilar y para quienes no la conocen la señora fue una gran cantante de la década de los ochenta, donde enamoraba a quien sea con baladas como Quiero Ser y Te Amo Así entre otros temas musicales, con los cuales muchos aseguran que enamoró a Pepe Aguilar.

Por si fuera poco Carmen Treviño fue de las pocas artistas que tuvo el honor de abrir los conciertos de Juan Gabriel por todo Estados Unidos, además apareció en cuatro ocasiones en Siempre en Domingo, donde se convirtió en la locura, ya que su música tocaba todas las fibras de la piel del público.

Carmen Treviño procreó con Pepe Aguilar a Emiliano Aguilar, pero cuando ambos pensaron que formarían una bella familia, el mismo Pepe Aguilar aseguró que no era del todo compatible con Carmen Treviño y que se apresuró al casarse con la madre de su primer hijo, por lo que decidieron separarse.

Aneliz Álverez es la segunda esposa de Pepe Aguilar y es la mujer con quien decidió quedarse para siempre, pues juntos son padre de tres jóvenes quienes la igual que su padre están haciendo sus pininos en el mundo del espectáculo, se trata de Aneliz Aguilar, Leonardo Aguilar y Ángela Aguilar, quienes son su adoración.

Para los que no saben Pepe Aguilar conoció a su esposa en un video musical de su hermano Antonio Aguilar, quedando atrapado por la gran belleza que se carga la mujer, quien pronto se convertiría en la madre de sus hijos.

Por si fuera poco la misma Aneliz Álvarez, dijo que Antonio Aguilar (QEPD) la escogió desde un principio para que fuera la mujer de su hijo Pepe Aguilar, ya que siempre la miro como una mujer con mucho respeto y dedicada a su trabajo, por lo que sabía el valor que tenía como mujer, quien fuera su suegro.

"Me veía con mucho cariño, siempre me hablaba de usted, me decía, 'píntese la boca' y yo 'no Don Antonio ya me la pinté no rojo de un color bonito'", comentó Aneliz Álvarez en una entrevista, pues siempre dejó en claro que al primero en conocer fue al señor Don Antonio Aguilar.