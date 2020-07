Ellas son las chicas del clima más sexys y famosas de la televisión

Cuando vemos una programa matutino no es sorpresa que veamos a las famosas chicas del clima, quienes se encargan de dar los pronósticos a los televidentes para que tomen sus medidas de prevención cuando vayan a salir de sus hogares, pero a otros les encanta ver la belleza que se cargan las mujeres de dicha sección, pues en su mayoría todas son bellas, es por eso que aquí te mostraremos quienes son las chicas del clima más sexys de las redes sociales.

La primera en encabezar la lista es la poderosa Yanet García, quien ingresó hace dos años al programa Hoy, pues Magda Rodríguez le dio la oportunidad a la regiomontana para que diera el clima, pero ni la misma Magda Rodríguez se imaginó el gran impacto que tendría la mujer fitness, pues tiene el cuerpo de diosa algo que atrapó al público desde su primera aparición.

Por si fuera poco la fama de Yanet García se dio a conocer a nivel mundial después de haber terminado con su novio de ese entonces Douglas Martin, pues el joven prefirió enfocarse en un campeonato de video juegos que en su novia, por lo que decidió terminar con ella causando el asombro de dicha decisión, pues muchos desean una cita con la guapa mujer que hoy en día vive en Estados Unidos donde busca nuevas oportunidades de trabajo, ya que además de conductora también es actriz.

Para los que no saben Yanet García cuenta con más de 13 millones de seguidores, además de varias fan page, donde elogian la figura que tiene, ya que Yanet García tiene un cuerpo a base de puro ejercicio, algo que motiva demasiado a sus seguidores.

Sol Pérez es originaria de Argentina y al igual que Yanet García es toda una sensación, ya que desde hace años se ha concentrado en ejercicios de pesas logrando un cuerpo demasiado seductor, es por eso que les da una probadita a sus fans cuando da el clima en Noticias de 20 a 22, donde llega con unos outfits demasiado intrépidos, pues a simple vista se puede ver la figura que se carga, es por eso que Sol Pérez entró a esta lista.

La fama de Sol Pérez ha crecido demasiado en los últimos años y como era de esperarse se ha ganado algunos haters, quienes rechazan las fuertes fotos que ella comparte en Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores dejando en claro que no cualquiera puede lograr lo que ella hizo y es motivar a otros jóvenes para que tengan el físico que ella tiene.

"Sol la mas hermosa, la mas inteligente y ahora la mejor conductora periodística, si quieres mándame un besito gracias sos mi ídola", "Wauuu que belleza de mujer hermosa sos ternura", "Qué hermosa bombón genia y linda bonita", "Te re contra felicito Sol, como has crecido profesionalmente, estas muy sólida en la conducción del noticiero", le escriben a Sol Pérez en redes.

Regresando a México, Mayte Carranco deja en claro que debe pertenecer a esta lista de sexys chicas del clima, ya que no quiere dejar de enamorar a sus fans, quienes la felicitan por todo lo que ha logrado, desde muy joven la presentadora ha tocado puertas en el mundo del espectáculo y fue el programa Noticieros Televisa, donde la alta mujer enamora a quien sea con la tremenda popularidad que se carga, pues su personalidad da mucho de que hablar

En redes sociales está a punto de llegar a los 900 mil seguidores, y aunque lo ha hecho despacio contrario a sus dos colegas ya mencionadas, quienes tienen millones de seguidores en Instagram ella lo hace de manera mucho más calmada, pues no le gusta alborotar de todo a sus fans, pues cuando lo hace es toda una bomba.



"Te ves muy hermosa me encantas Mayte", "Hermosa mujer preciosa como todos los días besos hermosa Que tengas una feliz tarde", "Te ves muy guapa y hermosa con ese vestido rojo cuídate mucho y te mando un beso adiós", "Es lo que inspiras en mi corazón mucho amor, eres muy hermosa", "Siempre tan bella y hermosa alegrando el día con tu figura", "Hermosa @maytecarranco siempre le escribo en cada publicación pero nunca responde no pierdo la esperanza de que me respondas", le escriben a Mayte Carranco en sus más recientes publicaciones.