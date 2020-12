Ellas son las hermanas de Lili Reinhart, idénticas a la actriz de Riverdale

La actriz estadounidense Lili Reinhart, que saltó a la fama al dar vida al personaje de Betty Cooper en la serie juvenil de televisión 'Riverdale', le gusta compartir a sus fans a través de redes sociales lo importante que es para ella su familia, en específico enamora a sus seguidores con fotografías de su perrito Milo y de su linda ahijada Adaline.

Pero no todos los seguidores de Lili Reinhart están enterados que la actriz tiene dos hermanas que ¡están idénticas a ella!. La también escritora ha publicado muy pocas imágenes de sus hermanas, quienes prefieren estár fuera del mundo de los espectáculos: Chloe Reinhart, hermana mayor de la intérprete, y Tess Reinhart, la menor.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Su hermana Tess, que tiene el cabello rubio como Lili, cuenta con más de 150 mil seguidores en Instagram, donde comparte fotos de su vida persona. También ha expresado estar muy orgullosa de la carrera de su hermana con la creció en la ciudad de Cleveland, Ohio, Estados Unidos.

No puedo empezar a explicar lo orgullosa que estoy de ti, lil. No puedo esperar a ver qué más logras. nuestra familia siempre te está apoyando", escribió Tess en una fotografía que publicó con Lili y su mamá.

Por otro lado, Chloe no se encuentra en redes sociales, al menos no públicamente, y aunque su pelo es color castaño tiene un gran parecido con Lili Reinhart, ya que sus fans se quedaron sorprendidos con una fotografía de ambas "Son literalmente la misma persona/ Gemelas / Se miran como gemelas idénticas", escribieron sus fans en la publicación.

En la imagen de la derecha Lili y Tess, en la de la izquierta Chloe y Lili | Instagram

La ex novia del también protagonista de Riverdale, Cole Sprouse (Zack y Cody: gemelos en acción) durante la pandemia de covid-19 publicó su primer libro de poemas "Swimming Lessons" (Lecciones de natación) y acualmente está a casi nada de conseguir 30 millones de seguidores en Instagram gracias a la naturalidad de sus publicaciones.

Lili Reinhart comenzó a ser parte del casting de numerosas películas a partir de 2011, hizo Lilith (2011), Not Waving But Drowning (2012), The Kings of Summer (2013), Gibsonburg (2013) y Forever's End (2013).

Pero fue hasta 2017 cuando se dio a conocer mundialmente al interpretar a Betty Cooper en Riverdale, serie estadounidense basada en las historietas de Archie, junto al elenco conformado por los actores KJ Apa (Archie Andrews), Camila Mendes (Veronica Lodge), Cole Sprouse (Jughead Jones), Madelaine Petsch (Cheryl Blossom).