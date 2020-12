Ellen Page anuncia ser transgénero, no binario y cambia su nombre a Elliot

Estados Unidos.- El actor canadiense, Elliot Page, anteriormente conocido como Ellen Page, ha anunciado a través de sus redes sociales que es transgénero, no binario y quiere ser nombrado ahora sólo con los pronombres "él" y "ellos", dejando atrás la figura femenina que muchos recordarán protagonizó películas como "Juno", "X-Men" y, actualmente la serie, "The Umbrella Academy", de Netflix.

Con una carta abierta, y utilizando su nuevo nombre, el actor se dirige a sus fanáticos y público en general de una manera directa, mientras reflexiona el tema y sobre su vida. "Hola amigos, quiero compartirles que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot", comenzó el actor y productor de cine de 33 años de edad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. Haber llegado a este lugar de mi vida. Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este gran viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente lo que soy, lo suficiente como para alcanzar a mi verdadero yo", continuó.

Me he sentido infinitamente inspirado por muchos en la comunidad trans. Gracias por su valentía, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria", agregó.

El actor continuó pidiendo paciencia para él, su felicidad es real, pero asegura que también frágil. No sin dejar de lado que tiene miedo de la invasión, el odio, las bromas y la violencia que sufre la comunidad. Explicando que la discriminación es algo real y muy cruel, agregando que tiene difíciles consecuencias como el asesinato o el suicidio.

Pero continuó con la grata noticia de que por fin se ha encontrado a sí mismo y está contento de poder compartirlo. "Me encanta que soy trans. Y me encanta que soy queer. Y cuanto más me mantengo cerca y abrazo completamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero. A todas las personas trans que enfrentan el acoso, el autodesprecio, el abuso y la amenaza de violencia todos los días: los veo, los amo y aré todo lo posible para cambiar este mundo para mejor", continúa el actor y finaliza con un: "Gracias por leer esto. Con todo mi amor. Elliot".

Tras la publicación, el equipo de La Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación (GLAAD) le dedicó algunas palabras de motivación en esta nueva etapa. "Elliot Page nos ha dado personajes fantásticos en la pantalla y ha sido un defensor abierto de todas las personas LGBTQ", escribió Nick Adams, director de medios transgénero de GLAAD, en un comunicado.

Ellen Page anuncia ser transgénero, no binario y cambia su nombre a Elliot. Foto: Instagram

Ahora será una inspiración para innumerables personas trans y no binarias. Todas las personas transgénero merecen la oportunidad de ser nosotros mismos y ser aceptados por quienes somos. Hoy celebramos al notable Elliot Page", finalizó.

Elliot Philpotts-Page, más conocido como Elliot Page, nació un 21 de febrero de 1987, en Halifax, Nueva Escocia, es un actor, activista y productor canadiense, que inició su carrera con papeles en programas de televisión como Pit Pony, Trailer Park Boys y ReGenesis.

Elliot Page ganó gran reconocimiento tras protagonizar el filme "Juno". Foto: Instagram

En 2005 protagonizó el drama Hard Candy, por el que ganó el Premio de la Asociación de Críticos de Cine de Austin a la Mejor Actriz y logró gran fama con el personaje titular en la película de Jason Reitman, "Juno" (2007), por la que recibió nominaciones para distintos premios como el Premio de la Academia, un BAFTA, un Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores de Pantalla a la Mejor Actriz y ganó el Independent Spirit Award.