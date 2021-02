Ellie Goulding anuncia que está esperando a su primer hijo con Caspar Jopling

Estados Unidos.- La compositora inglesa Ellie Goulding ha revelado en entrevista que está esperando a su primer hijo junto a su esposo, el marchante de arte Caspar Jopling, con quien vive en Gloucestershire, en las afueras de Londres, durante la temporada de la pandemia.

La intérprete sorprendió al dar a conocer que tiene 30 semanas de embarazo de su primer hijo y cuenta que en entrevistador es la primera persona con la que habla. Asimismo, admite que nunca ha sido fotografiada con su pronunciado vientre, así que revela las primeras fotografías de cómo luce en esta nueva etapa.

En las fotografías tomadas desde casa se puede ver a la inglesa luciendo espectacular y radiante con un largo vestido blanco que pronuncia su vientre, el cabello rubio y un aspecto completamente al natural, dejando enamorados a todos sus seguidores.

En su entrevista con la edición británica de Vogue, comparte que la última vez que hizo una aparición pública importante fue en el Museo V&A en el mes de agosto, tiempo en el que ya estaba en espera, pero no lo sabía, sin embargo, tras tomarse el tiempo para celebrar su primer aniversario juntos, se enteraron de lo que estaba sucediendo.

Quedarme embarazada me hizo sentir humana. Quiero una palabra mejor que femenina, [pero] —Tengo curvas que nunca antes había tenido. Lo estoy disfrutando. Mi esposo lo está disfrutando", contó la compositora a Vogue.

Tras enterarse de que estaba embarazada de manera inesperada en medio de una pandemia, Ellie relata que los cambios fueron rápidos y lentos, pues todo pasa muy rápido y en un principio no se cree lo que está sucediendo, motivo por el que estuvo en negación por un tiempo, pero todo cambió cuando su cuerpo fue cambiando con el paso del tiempo.

También comenta que se alimentaba de sólo comida saludable como ensaladas, nueces y semillas, sin embargo, llegó un momento en el que todo lo que quería comer era comida rápida, aterrorizada de lo que pasó cuando su bebé se apoderó de su cuerpo, pues no quería comer saludable, sólo azúcar y carbohidratos.

Sobre estar embarazada en estos tiempos, Goulding dice que ha sido una autorreflexión, lo que la ha llevado a mantener un nuevo respeto para cualquier mujer que tenga hijos, ya que no es nada fácil estar embarazada y lo ha vivido en carne propia.

Tras hablar del género de su bebé, comenta que no está interesada en hacerlo, pues sólo quiere tener un bebé sano. También entiende profundamente a otras mujeres y sus experiencias con embarazos.

Durante los días de confinamiento, Goulding asegura que no han visto a nadie y explica que "Hemos sido bastante buenos en no infringir las reglas porque queremos que termine más rápido. Estamos como encerrados [en el Reino Unido]. Definitivamente ha sido un año extraño, [especialmente] por lo que me está pasando en este momento ... ".

La cantante explica que el vivir en ese lugar la ha hecho darse cuenta de que los últimos diez años de su vida han sido "locos" y cuenta que, desde que comenzó su carrera, es la primera vez en la que se asienta en un lugar, por lo que fue una verdadera locura tener que mudarse por completo.

Finalmente, se dice muy emocionada de convertirse en madre, pero también quiere seguir trabajando y no puede esperar a que todo se mejore en el mundo para volver a estar de gira, adelantando que se viene nueva música, ya que ha estado en el estudio bastantes días y emocionada por el desafío.

Ellie Goulding recientemente lanzó su álbum "Brightest blue", todo un éxito comercial, y está a punto de publicar un libro de bienestar titulado "Fitter. Calmer. Stronger.", disponible a partir del mes de septiembre.

