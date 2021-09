Elliot Page, tras identificarse como transgénero, asiste por vez primera al Met Gala  2021

México. Elliot Page, tras identificarse como transgénero, acudió por vez primera a la Met Gala 2021 que se efectúa este lunes en Nueva York; llegó vistiendo un elegante traje negro de Balenciaga decorado por una rosa verde.

Muchas sorpresas ha dado para el público la Met Gala 2021, evento que se celebra con todas las medidas de sanidad en "La Gran Manzana", y una de ellas es la presencia de grandes celebridades.

Elliot Page es una de esas sorpresas, puesto que nadie suponía o imaginaba que llegaría y así sucedió en las escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

De acuerdo a información en varios portales de noticias, Page ha destacado entre el despliegue de pedrería, brillos, perlas y metros de tul y el actor realizó su primera aparición en la alfombra roja, tras comunicar en Instagram su identidad transgénero el año pasado.

Elliot Page. Foto de AFP

“Hola amigos, quiero compartir con vosotros que soy trans, mis pronombres son él / ellos y mi nombre es Elliot. Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cuanto más me abrazo y abrazo plenamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero”, escribió.

Elliot Page agregó también en su mismo mensaje emitido en diciembre pasado que se quedaba corto al expresar lo extraordinariamente bien que se sentía al amarse por fin por ser quien era y por haber perseguido su auténtica identidad.

Además, el canadiense, cuya reciente actuación la ha tenido en la serie The Umbrella Academy en Netflix, se comprometió también a seguir ayudando y luchando para lograr una sociedad más igualitaria y compasiva.

Elliot Page es originario de Halifax, Nueva Escocia, (1987), y anteriormente era conocido como la actriz Ellen Page, y ha sobresalido como actor, productor y activista.

Leer más: Eiza González impacata en la Met Gala 2021 con su cuerpazo y un vestido al estilo María Félix

De acuerdo a información en su biografía, su carrera artística la comenzó realizando papeles en algunos programas de televisión y su primer papel protagónico en el cine fue en el drama Hard Candy, de 2005.