Ellos engalanarán el festival Pal Norte 2018

El león del Pal Norte rugirá más fuerte que nunca en su séptima edición ya que nos trae un cartel que reúne grandes bandas y headliners de nivel mundial que sin duda superarán el record de 170 mil asistentes logrado este 2017.

Pal Norte reúne año con año a miles de personas de todo México y otros países que se dan cita en el Parque Fundidora de Monterrey, con el único propósito de disfrutar el acontecimiento musical más importante de nivel internacional realizado en Monterrey.

Póster oficial del festival. Foto: Cortesía

El lineup que encabeza el Pal Norte 2018 está integrado por Muse, Queens Of The Stone Age, Zoé, Bunbury, Justice, Franz Ferdinand, Richard Ashcorft, Molotov, Los Auténticos Decadentes, Fobia, Panteón Rococó, Natalia Lafourcade, Morat, Band Of Horses, Don Diablo, Cheat Codes, Farruko, DLD, Enjambre, Sebastián Yarta, División Minúscula, Godwana, El Gran Silencio, Nothing But Thieves, Miranda, Bersuit Vergarabat, Mike Perry, Gryffin, Autograf, Camilo VII, Monsieur Perine, Zona Ganjah, Jillionaire, SNBRN, Rey Pila, Los de Abajo, Jonaz, Costera, Paté de Fuá, Elsa y el Mar, Volován, The Knocks, Lauren Lane, La Vida Boheme, Izal, Sabino y Ghetto Kids, además de otras propuestas musicales y los esperados artistas sorpresa, que se han vuelto toda una tradición y una referencia del Pal Norte en cada edición.

LA EXPERIENCIA

Pal Norte se ha convertido en toda una experiencia que combina una extensa variedad de géneros musicales con los exponentes más destacados de la escena internacional, además de una insuperable oferta de atracciones alternas dentro de las inmejorables locaciones que ofrece el Parque Fundidora, desde escenarios con propuestas emergentes hasta las más divertidas e increíbles amenidades que pueden disfrutarse a todo lo largo de sus instalaciones como las áreas de comida, Kermes, el tradicional Pilos Bar, Pal Fan, Magic Place, Mercado, tienda oficial Pal Norte, servicios de atención y asistencia al público y otras grandes sorpresas que ya se preparan para hacer del Pal Norte una experiencia inolvidable.

12 horas para la revelación del lineup oficial #TecatePalNorte18. pic.twitter.com/KzTPJ3QPv0 — Tecate Pal Norte (@PalNorteOficial) 13 de diciembre de 2017

VENTA DE BOLETOS

Invitamos al público a adquirir sus boletos con tiempo aprovechando los mejores precios de las primeras fases y asegurando así su entrada, recordemos que este año Pal Norte agotó los boletos dos meses antes y se espera que en esta nueva edición las entradas se agoten con mayor rapidez.

En las taquillas del Auditorio Citibanamex se podrán comprar los boletos sin cargo por servicio, además que solo ahí se emitirá un boleto conmemorativo, edición limitada, con la imagen del león del Pal Norte 2018.

Los abonos en Fase Uno se pueden adquirir a partir de este viernes 15 de diciembre a las 11:00 hrs. a través del sistema Ticketmaster.

Los precios son de 1,460.00 pesos en zona general y 2,460.00 en VIP, mas cargos por servicio. Incluye boleto para ambos días.