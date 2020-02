Ellos fueron los ganadores de los Premios Óscar 2020

La ceremonia de los Óscar 2020 culminó esta noche y dejó grandes y memorables momentos para la historia de la premiación desde el Dolby Theatre de Los Ángeles y aquí te mostramos a todos los ganadores de la estatuilla dorada.

Los premios más esperados del séptimo arte y organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebraron esta noche su edición número 92 y dejó a ganadores como Joaquín Phoenix y Renée ZellWeger como Mejor Actor y Actriz, Brad Pitt y Laura Dern como Mejor Actriz y Actor de reparto.

A continuación, todos los ganadores de la noche:

Mejor película

El premio Óscar a la Mejor película fue para "Parásitos " de Bong Joon-ho, en su competencia con "1917", "El irlandés", "Jojo Rabbit", "Joker", "Mujercitas", "Historia de un matrimonio", "Le Mans'66" y "Érase una vez... en Hollywood".

Mejor actriz principal

Renée Zellweger fue la ganadora a la categoría Mejor actriz 2020 por "Judy", mientras competía contra Saoirse Ronan "Mujercitas", Cynthia Erivo "Harriet", Charlize Theron "El escándalo" y Scarlett Johansson "Historia de un matrimonio".

Mejor actor principal

El indiscutible ganador a la categoría de Mejor actor principal fue Joaquín Phoenix por su interpretación en "Joker". Competía contra Leonardo DiCaprio "Érase una vez... en Hollywood", Adam Driver "Historia de un matrimonio", Antonio Banderas "Dolor y gloria" y Jonathan Pryce "Los dos papas".

Mejor actriz de reparto

La veterana actriz Laura Dern fue reconocida como Mejor actriz de reparto por historia de un matrimonio. Competía contra Kathy Bates por "Richard Jewell", Scarlett Johansson por "Jojo Rabbit", Florence Pugh por "Mujercitas", Margot Robbie por "El escándalo".

Mejor actor de reparto

Brad Pitt fue el primero en inaugurar la premiación al llevarse la estatuilla dorada por Mejor actor de reparto. Competía con Anthony Hopkins "Los dos Papas", Al Pacino por "El irlandés", Joe Pesci por "El irlandés", Tom Hanks por "Un amigo extraordinario".

Mejor director

El surcoreano Bong Joon-ho fue el ganador del Óscar por su filme "Parásitos". Competía contra Sam Mendes por "1917", Todd Phillips por "Joker", Martin Scorsese por "El irlandés" y Quentin Tarantino, por "Érase una vez… en Hollywood".

Mejor guion adaptado

El ganador a Mejor guion adaptado fue Taika Waititi por “Jojo Rabbit".

Mejor fotografía

El ganador a Mejor fotografía fue Roger Deakins por la película "1917".

Mejor sonido

Mark Taylor y Stuart Wilson fueron los ganadores del galardón a Mejor sonido por la película "1917".

Mejor cortometraje de ficción

"The neighbor's Window" fue el ganador a la categoría Mejor cortometraje de ficción.

Mejor cortometraje animado

El cortometraje "Hair Love" de Matthew A. Cherry, fue el ganador a Mejor cortometraje de ficción.

Mejor banda sonora

Hildur Gudnadóttir fue la ganadora de la estatuilla dorada a Mejor banda sonora por la película "Joker".

Mejor canción original

Elton John se llevó el galardón a Mejor canción por su tema "(I´m gonna) Love me again" para su película biográfica "Rocketman".

Mejor montaje

Michael McCusker y Andrew Buckland se llevaron el premio a Mejor montaje por "Le Mans'66".

Mejor guion original

Bong Joon-Go y Han Jin Won ganaron Mejor guion original por su película "Parásitos".

Mejor documental corto

"Learning to skateboard in a warzone (if you´re a girl)" fue el corto ganador a Mejor documental corto.

Mejor documental largo

"American Factory" fue el ganador del galardón a Mejor documental.

Mejor diseño de vestuario

Jaqueline Durran con "Mujercitas" se llevó el premio Óscar a Mejor diseño de vestuario.

Mejor película de habla no inglesa

Como era de esperarse, "Parásitos" se llevó el premio a Mejor película de habla no inglesa en los Óscar 2020.

Mejor edición de sonido

Donald Sylvester se llevó el premio a Mejor edición de sonido por la película "Le Mans'66".

Mejor maquillaje

Kazu Hiro, Anne Morgan y Vivian Baker se llevaron la estatuilla dorada a Mejor maquillaje por la película "El escándalo".

Mejor película de animación

"Toy Story 4", se llevó el premio a Mejor película de animación.

Mejores efectos visuales

La película "1917" se llevó el galardón a Mejores efectos visuales.