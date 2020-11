Ellos han sido parte de la vida amorosa de Esmeralda Pimentel

Esmeralda Pimentel de 31 años de edad es considerada una de las mujeres más bellas del espectáculo mexicano, pues para muchos su sonrisa, cuerpazo y personalidad deja con la boca abierta a quien sea, pero muchos se preguntan, quiénes han sido las parejas de la actriz, pues hoy en día se ha dicho mucho de sus romances.

Su primer romance fue con el actor Alfredo Gatica de 32 años de edad, hace aproximadamente unos tres años, ambos actores derrochaban amor a los cuatro vientos, incluso muchos pensaron que el romance llegaría más lejos, pero el amor les duró solo seis meses, incluso vivieron juntos, pero las cosas no salieron como esperaba.

Aunque no se sabe del todo porque terminaron, muchos de sus fans miraban a la pareja muy feliz, pero Esmeralda Pimentel quien habla muy poco de su vida privada, prefirió mantenerse callada cuando los medios le preguntaban por el histrión con quien se reencontró en la telenovela Enamorándome de Ramón.

La segunda pareja de la que se tiene conocimiento en la vida de Esmeralda Pimentel, fue con el actor Osvaldo Benavides de 41 años de edad, a quien conoció en la serie La Bella y Las Bestias, donde la química entre ambos se notó en las primeras escenas que grabaron juntos, ya que sus colegas y curiosos que se encontraban en la producción se dieron cuenta, por lo que los chismes comenzaron a salir.

Aunque Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides no hablaron de su relación siempre compartía imágenes en sus redes sociales de manera misteriosa, por lo que sus fans les decían a cada momento que eran una pareja perfecta, pero ellos siempre se negaron hablar, pues Oscar Benavides al igual que Esmeralda, es muy reservado en cuanto a su vida privada.

En 2019 se dijo que la pareja había terminado, por lo que los medios de inmediato le preguntó a Osvaldo Benavides el porqué terminaron y como todo un caballero les pidió respeto a los medios, pues no quiso decir nada sobre su vida privada, pues solo le importa hablar de su trabajo.

Esmeralda Pimentel no solo estuvo en el ojo del huracán por haber terminado con el histrión, pues se dijo que ella quería salir con mujeres, pero en una entrevista realizada el año pasado dijo que sus preferencias sexuales fueron confundidas por los medios y aclaró varios rumores.

Mauricio Ochmann es otro de los galanes que entra a la lista de Esmeralda Pimentel, pues se dice que su participación en la película "Ahí te encargo", comenzó a darse una especie de relación, pero el actor quien se acaba de divorciar de Aislinn Derbez, respondió a los rumores de la supuesta relación.

La verdad es que como que ya no me extraña o sea como que siempre es con la que trabajé 'a con esa', entonces es hijole, que hablen y ahora un poco lo que está rudo y que es un poco más fuerte las redes sociales de alguna manera hay cosas o hay comentarios que se pueden viralizar, y la gente realmente pues no sé como que se la creen, pero no yo a Esme la quiero muchísimo, dijo Mauricio Ochmann.